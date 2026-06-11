Valentijn Driessen is niet te spreken over de kritiek van Dick Advocaat en Rafael van der Vaart aan het adres van Dévy Rigaux, de technisch directeur van Feyenoord. De verslaggever haalt namelijk aan dat de Belg geen tekenbevoegdheid heeft in Rotterdam en de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn dus verantwoordelijk was voor het ontslag van Robin van Persie.

Van Persie werd afgelopen weekend na anderhalf seizoen ontslagen bij Feyenoord. De Rotterdammers werden weliswaar tweede in de Eredivisie, maar dankten dit vooral aan het falen van de concurrentie. Na het ontslag van de oud-spits maakte Advocaat bij De Oranjezomer duidelijk dat hij het niet eens was met de beslissing van Feyenoord en noemde hij Rigaux een ‘mannetje van 38’. Van der Vaart herhaalde dit sentiment woensdag in Wes & Raf en noemde Rigaux ‘een of andere snotneus uit België’.

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“Als je Feyenoord dit seizoen hebt gevolgd, kun je deze beslissing heel goed rechtvaardigen”, begint Driessen in Kick-off. De verslaggever maakt duidelijk ‘moeite’ te hebben met de uitlatingen van Van der Vaart en Advocaat. “Ik vind het heel kort door de bocht, want het is uiteindelijk niet Rigaux die dit beslist. De handtekening van Robert Eenhoorn staat eronder en die begint pas op 1 juli, maar daar hoor je ze niet over.”

Volgens Driessen hadden Advocaat en Van der Vaart ervoor moeten kiezen om niet Rigaux, maar Eenhoorn aan te spreken op de beslissing. “Je moet de hoogste boom pakken, niet een uitvoerder. Robert Eenhoorn is hier verantwoordelijk voor. Waarom laat je die lopen?”, vraagt de journalist zich af. “Is dat omdat hij een Nederlander is? Omdat hij het bij AZ goed heeft gedaan? Omdat je daar wel een goede band mee hebt? Ik weet het niet. Maar Robert Eenhoorn is eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt bij Feyenoord, ook technisch, financieel en commercieel. Je moet bij hem zijn en hem aanvallen. Niet heel makkelijk scoren voor de bühne en Dévy Rigaux een pak rammel geven”, raast Driessen.