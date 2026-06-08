Dick Advocaat boos na ontslag Robin van Persie: 'Een mannetje van 38...'

Dick Advocaat is niet blij met het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. In de slotweken van het afgelopen seizoen werkte Advocaat als adviseur naast Van Persie, waarna de resultaten verbeterden en Feyenoord de tweede plek veiligstelde. Dat bleek voor Van Persie niet genoeg om zijn baan te behouden.

Advocaat, die zich als bondscoach van Curaçao voorbereidt op het WK, spreekt tegenover Voetbal International van een 'vreemde situatie' bij Feyenoord. "Robin van Persie is een jonge, talentvolle trainer. Natuurlijk heeft hij foutjes gemaakt. Maar die maken ervaren trainers ook. Van Persie is bezeten, heeft kennis en – ook niet onbelangrijk – veel uitstraling."

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Advocaat wijst erop dat Van Persie een half jaar te maken had met 'twaalf geblesseerde spelers. "Dat zal toch niet alleen aan de hoofdtrainer hebben gelegen. Als je desondanks tweede wordt en dan toch ontslag krijgt, dan zit je op een heel verkeerde golflengte."

Dat Feyenoord met 65 punten de 'slechtste' nummer twee ooit was van de Eredivisie, zegt Advocaat weinig. "Ach, dan gaan ze nu zeggen dat hij weinig punten heeft gehaald in de Europa League en minder dan de nummer twee normaal haalt in de Eredivisie. Joh, Feyenoord is tweede geworden. In de laatste fase van de competitie verloor hij onder grote druk geen wedstrijd meer. Champions League, dat zou moeten tellen. Dat heeft hij echt zelf bereikt."

"Als hij vierde was geworden, had ik kunnen begrijpen: sorry, we gaan iets anders proberen", vervolgt Advocaat, die zelf ook hoofdtrainer is geweest bij Feyenoord. "Maar de doelstelling is gehaald en hij had nog een contract voor een jaar. Feyenoord doet mee aan de Champions League. Daarmee heeft hij toch een hoop geld binnengehaald. Ik denk ook dat hij de potentie heeft om zich verder te ontwikkelen. Een jonge trainer moet je daarvoor de tijd geven, vind ik."

Advocaat sprak eerder al zijn ongenoegen uit over het optreden van Rigaux bij de persconferentie van vorige week maandag, waarin hij geen vertrouwen uitsprak in Van Persie. Hij staat nog steeds achter die kritiek. "Daar kon je toen al uit opmaken dat er wat ging gebeuren. Een mannetje van 38 dat bij Club Brugge een paar jaar als technisch directeur heeft gewerkt, komt binnen bij het grote Feyenoord, kent nog niemand en komt ineens met dit soort teksten? Dat had ook op een andere manier gekund."