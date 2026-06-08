Dick Advocaat boos na ontslag Robin van Persie: 'Een mannetje van 38...'

Dick Advocaat is niet blij met het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. In de slotweken van het afgelopen seizoen werkte Advocaat als adviseur naast Van Persie, waarna de resultaten verbeterden en Feyenoord de tweede plek veiligstelde. Dat bleek voor Van Persie niet genoeg om zijn baan te behouden.
Advocaat, die zich als bondscoach van Curaçao voorbereidt op het WK, spreekt tegenover Voetbal International van een 'vreemde situatie' bij Feyenoord. "Robin van Persie is een jonge, talentvolle trainer. Natuurlijk heeft hij foutjes gemaakt. Maar die maken ervaren trainers ook. Van Persie is bezeten, heeft kennis en – ook niet onbelangrijk – veel uitstraling."
Advocaat wijst erop dat Van Persie een half jaar te maken had met 'twaalf geblesseerde spelers. "Dat zal toch niet alleen aan de hoofdtrainer hebben gelegen. Als je desondanks tweede wordt en dan toch ontslag krijgt, dan zit je op een heel verkeerde golflengte."
Dat Feyenoord met 65 punten de 'slechtste' nummer twee ooit was van de Eredivisie, zegt Advocaat weinig. "Ach, dan gaan ze nu zeggen dat hij weinig punten heeft gehaald in de Europa League en minder dan de nummer twee normaal haalt in de Eredivisie. Joh, Feyenoord is tweede geworden. In de laatste fase van de competitie verloor hij onder grote druk geen wedstrijd meer. Champions League, dat zou moeten tellen. Dat heeft hij echt zelf bereikt."
"Als hij vierde was geworden, had ik kunnen begrijpen: sorry, we gaan iets anders proberen", vervolgt Advocaat, die zelf ook hoofdtrainer is geweest bij Feyenoord. "Maar de doelstelling is gehaald en hij had nog een contract voor een jaar. Feyenoord doet mee aan de Champions League. Daarmee heeft hij toch een hoop geld binnengehaald. Ik denk ook dat hij de potentie heeft om zich verder te ontwikkelen. Een jonge trainer moet je daarvoor de tijd geven, vind ik."
Advocaat sprak eerder al zijn ongenoegen uit over het optreden van Rigaux bij de persconferentie van vorige week maandag, waarin hij geen vertrouwen uitsprak in Van Persie. Hij staat nog steeds achter die kritiek. "Daar kon je toen al uit opmaken dat er wat ging gebeuren. Een mannetje van 38 dat bij Club Brugge een paar jaar als technisch directeur heeft gewerkt, komt binnen bij het grote Feyenoord, kent nog niemand en komt ineens met dit soort teksten? Dat had ook op een andere manier gekund."
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De reactie van Advocaat is deels te begrijpen. Het is te hopen dat de trainerscarrière van Van Persie op voorhand niet is geknakt na deze dreun. Voor de club Feyenoord is het de grote vraag wat de nieuwe directie met weinig affiniteit met de club gaat brengen. Met welke trainer gaat de club verder en heeft dit nieuwe duo de expertise om de juiste keuzes voor de club te maken?
met weinig affiniteit met de club? Dat is een bijzondere uitspraak in relatie tot Eenhoorn. Verder heeft Eenhoorn meer dan 10 jaar AZ geleid en Rigeaux technische rollen vervuld bij Club. Waarom zouden zij geen juiste keuze kunnen maken? De eerste juiste keuze is zojuist gemaakt.
Draai het eens om. Het is juist te prijzen dat iemand van 38 jaar verantwoordelijkheid durft te nemen. Club Brugge is niet voor niets uitgegroeid tot een topclub die zowel nationaal als Europees uitstekend presteert. Daar horen soms harde beslissingen bij. En Dick, hoe ben jij eigenlijk met Fred Rutten omgegaan? Dat was toch van een heel andere orde. Hier gaat het om een trainer die simpelweg onvoldoende heeft gepresteerd en daar uiteindelijk de gevolgen van ondervindt. Dat hoort nu eenmaal bij topvoetbal. Robin van Persie verdient waardering voor zijn inzet, passie en de manier waarop hij de tweede plaats heeft veiliggesteld. Alleen een club moet altijd keuzes maken in het belang van verdere groei en succes. De slapende reus is niet voor niks wakker geschud.
Precies. Nu de beste keuze maken voor het komende seizoen. Dat is beter dan een lapmiddel ergens in oktober / november als "de kans" toch niet blijkt te werken. Het is jammer dat je van een clublegende afscheid moet nemen, maar er is gewoon te veel misgegaan afgelopen seizoen. Binnen en buiten de lijnen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De reactie van Advocaat is deels te begrijpen. Het is te hopen dat de trainerscarrière van Van Persie op voorhand niet is geknakt na deze dreun. Voor de club Feyenoord is het de grote vraag wat de nieuwe directie met weinig affiniteit met de club gaat brengen. Met welke trainer gaat de club verder en heeft dit nieuwe duo de expertise om de juiste keuzes voor de club te maken?
met weinig affiniteit met de club? Dat is een bijzondere uitspraak in relatie tot Eenhoorn. Verder heeft Eenhoorn meer dan 10 jaar AZ geleid en Rigeaux technische rollen vervuld bij Club. Waarom zouden zij geen juiste keuze kunnen maken? De eerste juiste keuze is zojuist gemaakt.
Draai het eens om. Het is juist te prijzen dat iemand van 38 jaar verantwoordelijkheid durft te nemen. Club Brugge is niet voor niets uitgegroeid tot een topclub die zowel nationaal als Europees uitstekend presteert. Daar horen soms harde beslissingen bij. En Dick, hoe ben jij eigenlijk met Fred Rutten omgegaan? Dat was toch van een heel andere orde. Hier gaat het om een trainer die simpelweg onvoldoende heeft gepresteerd en daar uiteindelijk de gevolgen van ondervindt. Dat hoort nu eenmaal bij topvoetbal. Robin van Persie verdient waardering voor zijn inzet, passie en de manier waarop hij de tweede plaats heeft veiliggesteld. Alleen een club moet altijd keuzes maken in het belang van verdere groei en succes. De slapende reus is niet voor niks wakker geschud.
Precies. Nu de beste keuze maken voor het komende seizoen. Dat is beter dan een lapmiddel ergens in oktober / november als "de kans" toch niet blijkt te werken. Het is jammer dat je van een clublegende afscheid moet nemen, maar er is gewoon te veel misgegaan afgelopen seizoen. Binnen en buiten de lijnen.