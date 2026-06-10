Rafael van der Vaart vindt het ‘een schande’ dat de nieuwe clubleiding van Feyenoord ervoor heeft gekozen afscheid te nemen van Robin van Persie, zo maakt hij duidelijk in Wes & Raf. Met name technisch directeur Dévy Rigaux moet het ontgelden. Wesley Sneijder vindt ook dat Van Persie aan had moeten blijven, maar brengt ook nuance aan.

Feyenoord nam afgelopen weekend na anderhalf seizoen afscheid van Van Persie. Het ontslag van de trainer komt ook ter sprake in de podcast Wes & Raf. “Ik vind het echt een schande”, begint Van der Vaart. “Het is een icoon van de club. Ja, het is niet top gegaan,maar toch tweede geworden. Dan komt er een of andere snotneus uit België…”, doelt hij op Rigaux. “Die geeft een persconferentie en iedereen voelde al: die gaat eruit. Dat vind ik heel pijnlijk voor zo’n grote speler.” Volgens Van der Vaart heeft Van Persie het gewoon goed gedaan door tweede te worden met alle blessures bij Feyenoord. “Ik had hem nog wel de tijd gegeven.”

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Sneijder sluit zich aan bij zijn tafelgenoot. “Ik vind het ook echt verschrikkelijk”, begint de recordinternational van Oranje. “Jij noemt de td die nieuw komt, maar het is natuurlijk dramatisch van de club. Tweede worden met zo’n selectie vind ik echt heel knap. Je kunt zeggen: de rest was ook niet veel. Maar je wordt gewoon tweede. Ik denk dat dat gewoon de doelstelling was van Feyenoord.”

Volgens de voormalig middenvelder van Ajax en Internazionale moeten er dingen op de achtergrond hebben gespeeld waar een buitenstaander geen weet van heeft. “Het is heel moeilijk om te zeggen: die trainer moet ontslagen worden. Dat kun je als buitenstaander nooit zeggen alleen op basis van de resultaten. Als je ergens aan het bouwen bent, betekent dat dat de groep een goed gevoel bij je heeft”, stelt Sneijder. In dat geval kan een trainer, ook met mindere resultaten, volgens hem langer de tijd krijgen om successen te boeken. “Maar andersom: als je tweede wordt en je hebt Champions League-voetbal, maar je merkt dat de spelers niet meer lekker met de trainer omgaan… Dan moet je wel ontslaan. Het is heel moeilijk om daar als buitenstaander over te oordelen.”