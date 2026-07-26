Heeft Feyenoord 10 miljoen euro weggegooid? 'De slechtste speler ooit in ons shirt'

Supporters van Feyenoord worden steeds pessimistischer over . De 25-jarige rechtsbuiten kwam een jaar geleden voor tien miljoen euro over van FC Porto, maar heeft die transfersom nog niet waargemaakt. Ook zondag in het oefenduel met Rayo Vallecano maakte Borges weinig indruk, concluderen fans massaal.

Borges liet tijdens zijn basisoptreden wel enkele momenten van dreiging zien, maar slaagde er opnieuw niet in om beslissend te worden. Voor rust bereidde hij een grote kans voor Van Persie voor en bereikte hij na een versnelling over de flank Zechiël met een voorzet. Later kwam de Portugees zelf net tekort om een voorzet van Diarra binnen te tikken. Ondanks die momenten bleef zijn rendement beperkt en wist hij zijn directe tegenstander te weinig in de problemen te brengen.

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Op X spreken verschillende supporters harde woorden over het optreden van Borges, die tegen Rayo Vallecano een basisplaats kreeg. “Die Borges is zo misselijkmakend slecht. Zet daar alsjeblieft Zinhagel neer”, schrijft een fan. Een ander reageert eveneens gefrustreerd: “Ik erger me kapot aan Borges.” Meerdere supporters noemen hem zelfs de slechtste speler die ze ooit zagen in het shirt van Feyenoord.

Ook het gebrek aan dreiging in de individuele duels wordt hem aangerekend. “Ik vind Borges een lieve schat en zou graag zien dat hij slaagt, maar de beste man heeft gewoon geen passeeractie”, klinkt het. Bij een andere supporter lijkt het geduld inmiddels volledig op: “Ik heb definitief mijn vertrouwen in Borges verloren. Die kan er echt helemaal niets van.”

Dat Borges kort voor de start van de Eredivisie nog altijd aan de aftrap verschijnt, zorgt eveneens voor onrust. “Twee weken voor de start van de Eredivisie speelt Borges nog in de basis. Dat is best zorgelijk”, stelt een supporter. Een ander ziet geen toekomst meer voor de vleugelaanvaller: “Het gaat nooit wat worden met Borges. Feyenoord moet snel afscheid van hem nemen en een topper voor de flanken halen.”