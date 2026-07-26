Burnley heeft tijdens de oefenwedstrijd tegen Ajax voor een opmerkelijk beeld gezorgd. De Engelse bezoekers verschenen in de Johan Cruijff ArenA met afgeknipte uitkousen van de Amsterdamse club over hun eigen witte sokken.

De Ajax-kousen waren vlak boven de enkel afgeknipt, waardoor het Adidas-logo niet zichtbaar was. Dat detail was noodzakelijk omdat Burnley wordt gekleed door Castore. De donkerblauwe stukken stof functioneerden daardoor eerder als beenwarmers dan als volwaardige voetbalkousen.

Geïmproviseerde oplossing bij Burnley

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Volgens commentator Brent van Ooijen van Ziggo Sport werden de witte sokken niet goedgekeurd door scheidsrechter Marc Nagtegaa en had Burnley geen tweede paar meegenomenl. Daardoor moesten de blauwe kousen van Ajax worden geleend.

Ook bij Ajax Life viel de opvallende kledingkeuze direct op. “Het lijkt erop dat Burnley zijn kousen is vergeten mee te nemen naar Amsterdam. Dan maar zo, haha”, schrijft de supportersvereniging op X.

Burnley terug in Championship

De oefenwedstrijd in Amsterdam vormt voor Ajax de laatste test in aanloop naar het seizoen 2026/27. Burnley bereidt zich ondertussen voor op een nieuw jaar in het Championship.

De club van Zian Flemming degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. De voormalig speler uit de jeugdopleiding van Ajax kwam daarin elf keer tot scoren, maar kon degradatie met Burnley niet voorkomen.