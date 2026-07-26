Live voetbal

Derde bod op Givairo Read een feit: Feyenoord-vertrek in de maak

26 juli 2026, 21:35
Feyenoord-speler Givairo Read
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Givairo Read lijkt Feyenoord deze transferperiode te gaan verlaten voor een avontuur bij Nottingham Forest. Nadat de Rotterdammers al twee aanbiedingen naast zich neerlegden, bereidt de Premier League-club een derde bod voor op de twintigjarige rechtsback. Daarmee hopen de Engelsen de Rotterdammers alsnog te overtuigen.

Volgens FeyenoordTM en Voetbal International heeft Nottingham Forest de pijlen volledig gericht op Read. De club meldde zich de afgelopen weken al meerdere keren in De Kuip, maar kreeg nul op het rekest. Ook een bod van ongeveer twintig miljoen euro bleek onvoldoende om Feyenoord aan het twijfelen te brengen.

Feyenoord houdt voorlopig vast aan vraagprijs

Artikel gaat verder onder video

De volgende poging lijkt opnieuw een flinke stap vooruit te zijn. Naar verwachting komt het nieuwe voorstel uit op bijna 23 miljoen euro. Toch ligt dat bedrag nog altijd onder de transfersom die Feyenoord voor de verdediger in gedachten heeft. De onderhandelingen tussen beide clubs lopen daarom nog door.

Vooralsnog is Nottingham Forest, mede omdat Bayern München is afgehaakt, de enige club die concreet werk maakt van de komst van Read. De rechtsback zelf staat open voor een overstap naar de Premier League.

Bij Forest ligt inmiddels een contract klaar tot medio 2031. Als de clubs elkaar weten te vinden, kan Read drie jaar na zijn overstap van FC Volendam naar Feyenoord de volgende stap in zijn loopbaan zetten met een transfer naar Engeland.

➡️ Meer over Givairo Read

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ter Stegen / Ajax

Ter Stegen eindelijk op weg naar Ajax: op deze dag wordt hij medisch gekeurd

  • vr 24 juli, 16:31
  • 24 jul. 16:31
  • 7
Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

  • ma 20 juli, 22:21
  • 20 jul. 22:21
  • 8
Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken

Hoogte tweede bod Nottingham Forest op Givairo Read bekend

  • Gisteren, 15:01
  • Gisteren, 15:01
  • 1
2 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord Rotterdam Under 19
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws