Derde bod op Givairo Read een feit: Feyenoord-vertrek in de maak

lijkt Feyenoord deze transferperiode te gaan verlaten voor een avontuur bij Nottingham Forest. Nadat de Rotterdammers al twee aanbiedingen naast zich neerlegden, bereidt de Premier League-club een derde bod voor op de twintigjarige rechtsback. Daarmee hopen de Engelsen de Rotterdammers alsnog te overtuigen.

Volgens FeyenoordTM en Voetbal International heeft Nottingham Forest de pijlen volledig gericht op Read. De club meldde zich de afgelopen weken al meerdere keren in De Kuip, maar kreeg nul op het rekest. Ook een bod van ongeveer twintig miljoen euro bleek onvoldoende om Feyenoord aan het twijfelen te brengen.

Feyenoord houdt voorlopig vast aan vraagprijs

Artikel gaat verder onder video

De volgende poging lijkt opnieuw een flinke stap vooruit te zijn. Naar verwachting komt het nieuwe voorstel uit op bijna 23 miljoen euro. Toch ligt dat bedrag nog altijd onder de transfersom die Feyenoord voor de verdediger in gedachten heeft. De onderhandelingen tussen beide clubs lopen daarom nog door.

Vooralsnog is Nottingham Forest, mede omdat Bayern München is afgehaakt, de enige club die concreet werk maakt van de komst van Read. De rechtsback zelf staat open voor een overstap naar de Premier League.

Bij Forest ligt inmiddels een contract klaar tot medio 2031. Als de clubs elkaar weten te vinden, kan Read drie jaar na zijn overstap van FC Volendam naar Feyenoord de volgende stap in zijn loopbaan zetten met een transfer naar Engeland.