Voormalig technisch directeur Arnold Bruggink heeft in een interview met Voetbal International onthuld dat Ajax vorig jaar een poging deed om over te nemen. De Amsterdammers hadden destijds een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro over voor de linksback, maar FC Twente weigerde mee te werken aan een vertrek. Achteraf blijkt dat een gouden zet, aangezien de verdediger uit Groenlo deze week voor een absoluut recordbedrag de overstap naar TSG Hoffenheim maakte.

Onder leiding van Erik ten Hag bereikte de club uit Enschede deze week een akkoord met de nummer vijf van de Bundesliga. Rots levert FC Twente een totale transfersom van zestien miljoen euro op, bestaande uit twaalf miljoen euro vast en vier miljoen euro aan gegarandeerde bonussen. Hiermee verbreekt hij het twaalf jaar oude transferrecord van Dušan Tadić, die destijds voor veertien miljoen euro naar Southampton vertrok. Vorig jaar had de wereld er voor de linkspoot echter heel anders uit kunnen zien als het aan Ajax had gelegen.

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In gesprek met Voetbal International blikt Bruggink terug op de Amsterdamse interesse. De Tukkers wilden Rots eerst een volledig seizoen in de basis laten spelen voordat een transfer bespreekbaar werd. "Ajax wilde Mats vorig jaar voor ongeveer vijf miljoen euro ophalen", vertelt Bruggink. Hij hield de deur echter resoluut gesloten en weigerde een officieel bod uit de hoofdstad af te wachten.

Die beslissing leidde destijds tot flinke teleurstelling bij zowel de Amsterdamse club als het jeugdproduct zelf. De speler stond open voor een stap naar de Johan Cruijff ArenA en begreep weinig van de harde opstelling van zijn werkgever. "Laat ik het zo zeggen: Mats was er niet blij mee dat wij nee zeiden", aldus Bruggink. Ook het management van de back liet zich stevig horen tijdens de onderhandelingen. "Er zijn wat vervelende telefoontjes overheen gegaan", zegt Bruggink, die aangeeft dat de zaakwaarnemer van de speler weinig begrip toonde. "Die verklaarde ons voor gek", herinnert hij zich.

Uiteindelijk heeft het geduld van de clubleiding uitstekend uitgepakt voor alle betrokken partijen. Waar Ajax vorig jaar dacht zaken te kunnen doen voor een relatief beperkt bedrag, incasseert FC Twente nu ruim het drievoudige in Duitsland.