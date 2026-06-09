FC Twente en TSG 1899 Hoffenheim bevestigen dinsdagmiddag dat zijn loopbaan voortzet in de Duitsland. De nummer vijf van het voorbije Bundesliga-seizoen betaalt naar verluidt een recordbedrag voor de twintigjarige linksback.

Rots lag bij Twente nog vast tot medio 2027. De verdediger, het jongere broertje van aanvaller Daan Rots, zou de Tukkers nu een bedrag opleveren dat kan oplopen tot maximaal 16 miljoen euro. Daarmee zou de linksback de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis op zijn naam krijgen. Het record staat nu nog op naam van Dusan Tadic, die in 2014 voor 14 miljoen euro naar het Engelse Southampton verkaste. Twente zou in de toekomst overigens nóg meer aan de transfer van Rots kunnen overhouden: volgens het Algemeen Dagblad is in de deal met Hoffenheim een doorverkooppercentage van 10 procent opgenomen.

Eerste reactie Rots op miljoenentransfer

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"Het is eigenlijk bizar hoe het allemaal gegaan is", laat Rots weten in een eerste reactie aan de clubsite van FC Twente. "Ik ben vanaf de jongste jeugd opgegroeid bij FC Twente, heb de hele jeugdopleiding doorlopen en nu na één volledig seizoen in de Eredivisie mag ik deze stap naar de Bundesliga al maken", zegt de international van Jong Oranje.

Ten Hag: 'Rots is een prachtig voorbeeld'

Technisch directeur Erik ten Hag van FC Twente is niet verrast dat Rots voor zo'n groot bedrag vertrekt. "Mats heeft afgelopen seizoen bij FC Twente een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Met zijn spel heeft hij een belangrijke stempel gedrukt op de prestaties van het elftal en het behalen van de vierde plek. We wisten dat er veel belangstelling voor Mats zou komen. Spelers met deze profielen zijn schaars", zegt Ten Hag.

De td wijst erop dat Rots alweer de derde linksback in korte tijd is die via FC Twente een stap omhoog zet: "We zijn er trots op dat we na Gijs Smal en Anass Salah-Eddine opnieuw een speler hebben opgeleid met dit profiel. Een transfer naar de subtop van een van de beste competities in Europa is een vervolg daarvan. Mats is voor talentvolle jeugdspelers uit onze regio een prachtig voorbeeld van hoe je vanaf het jongste jeugdteam bij FC Twente zulke stappen kunt maken", aldus Ten Hag.

Smal stapte in de zomer van 2024 transfervrij over van Twente naar Feyenoord. Salah-Eddine vertrok een half jaar later voor ruim acht miljoen euro naar AS Roma. In het voorbije seizoen kwam hij op huurbasis uit voor PSV.