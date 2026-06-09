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PSV grijpt mis: Mats Rots vertrekt voor 16 miljoen bij FC Twente

9 juni 2026, 09:25   Bijgewerkt: 09:52
Mats Rots
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

FC Twente-linksback Mats Rots staat voor een avontuur in de Bundesliga. De verdediger van de Tukkers kan volgens transferjournalist Mounir Boualin een transfer maken naar TSG Hoffenheim. Met de deal zou een recordbedrag gemoeid zijn.

Volgens Boualin bevinden de onderhandelingen tussen FC Twente en Hoffenheim zich in een vergevorderd stadium. De Duitse club zou bereid zijn diep in de buidel te tasten voor de linksback, waardoor de transfer kan uitgroeien tot de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van FC Twente.

Tubantia meldt na de berichtgeving van Boualin dat Hoffenheim een bedrag van zestien miljoen euro gaat betalen aan de Tukkers. Rots gaat voor vijf seizoenen in Duitsland.

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De transfer van Rots heeft ook gevolgen voor PSV. De Eindhovenaren werden de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met de linksback, maar vissen door de aanstaande overstap naar Hoffenheim achter het net.

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Mats Rots

Mats Rots
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 20 jaar (11 mrt. 2006)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
34
4
2024/2025
Twente
0
0
2023/2024
Twente
1
0
2023
Twente
0
0

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