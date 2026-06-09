FC Twente-linksback staat voor een avontuur in de Bundesliga. De verdediger van de Tukkers kan volgens transferjournalist Mounir Boualin een transfer maken naar TSG Hoffenheim. Met de deal zou een recordbedrag gemoeid zijn.

Volgens Boualin bevinden de onderhandelingen tussen FC Twente en Hoffenheim zich in een vergevorderd stadium. De Duitse club zou bereid zijn diep in de buidel te tasten voor de linksback, waardoor de transfer kan uitgroeien tot de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van FC Twente.

Tubantia meldt na de berichtgeving van Boualin dat Hoffenheim een bedrag van zestien miljoen euro gaat betalen aan de Tukkers. Rots gaat voor vijf seizoenen in Duitsland.

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De transfer van Rots heeft ook gevolgen voor PSV. De Eindhovenaren werden de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met de linksback, maar vissen door de aanstaande overstap naar Hoffenheim achter het net.