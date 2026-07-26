Samenvatting: PSV verliest van Villarreal, Kovár vreselijk in de fout

PSV heeft tijdens de fandag in het Philips Stadion met 1-3 verloren van Villarreal. De samenvatting van de wedstrijd vind je in onderstaande video.

De ploeg van trainer Peter Bosz begon nog aardig, maar gaf daarna veel kansen weg en mocht doelman Matej Kovár dankbaar zijn dat het bij rust nog 0-0 stond. Ruben van Bommel maakte na zijn zware knieblessure zijn rentree in de basis, terwijl talent Noah Fernandez verrassend als linksback speelde.

Na rust sloeg Villarreal alsnog toe via Georges Mikautadze en Cheikh Tidiane Thiam. Mauro Júnior bracht PSV kort terug in de wedstrijd, maar amper een minuut later profiteerde Pau Cabanes van een fout van Kovár en bepaalde hij de eindstand op 1-3. PSV sluit de voorbereiding dinsdag af tegen FC Eindhoven en speelt zondag tegen AZ om de Johan Cruijff Schaal.

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