Ricky van Wolfswinkel wijst hoogtepunt uit zijn carrière aan: 'Ontzettend trots op'

is emotioneel om zijn afscheid als profvoetballer. De 37-jarige spits van FC Twente speelde acht dagen geleden tegen PSV zijn laatste wedstrijd als prof. Van Wolfswinkel blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn afscheid en op het hoogtepunt uit zijn carrière.

“Geweldig”, zegt Van Wolfswinkel over zijn geregisseerde afscheid. “Heel veel mensen hebben enorm veel tijd en energie gestoken in mijn afscheid.”

Vooral de steun van spelers, stafleden en andere medewerkers van FC Twente maakte diepe indruk op hem. “De waardering die ik vanuit de club heb gevoeld, is zoveel meer waard dan wat dan ook. Ik heb met hele mooie mensen mogen werken en die waardering heb ik heel erg gevoeld.”

Bekerwinst met Vitesse blijft absoluut hoogtepunt

Na zijn aangekondigde afscheid ontving Van Wolfswinkel talloze berichten uit de voetbalwereld. Daarbij zaten ook oude contacten uit Portugal, waar hij eerder actief was.

“Ik heb heel veel mooie berichtjes gehad”, vertelde hij. “Van de technisch directeur die mij ooit naar Sporting haalde tot spelers met wie ik jarenlang heb samengewerkt.”

Artikel gaat verder onder video

Wanneer hij terugkijkt op zijn carrière, steekt één moment er met kop en schouders bovenuit: de bekerwinst met Vitesse. “Als jongen van de club, die de hele jeugdopleiding heeft doorlopen, betekent dat enorm veel. Het museum was leeg, maar nu staat daar toch een prachtige beker. Daar ben ik ontzettend trots op.”