De club uit Arnhem heeft via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de KNVB groen licht heeft gegeven voor de overname van de club. De aandelen mogen worden overgedragen aan Sterkhouders BV, een groep Arnhemse ondernemers. Hiermee lijkt de club na een superlang proces definitief gered.

Het ging om een lang en moeilijk traject. Al in december 2025 werd de aanvraag ingediend bij de Licentiecommissie van de KNVB. Nu, maanden later, is de voetbalbond dus eindelijk akkoord. Vitesse is dolblij met dit besluit. De club ziet het als een grote beloning voor al het harde werk om van Vitesse weer een lokale en betrouwbare club te maken.

Artikel gaat verder onder video

De partij die de club overneemt is Sterkhouders Vitesse Arnhem B.V. Dit is een groep van vijf bekende ondernemers uit de regio. Zij steunen de club al jarenlang als supporter en als sponsor. De groep had al 24,9 procent van de aandelen in handen, maar neemt nu ook de overige 75,1 procent over van de buitenlandse eigenaren.

De ondernemers doen dit uit pure clubliefde om de toekomst van Vitesse veilig te stellen. De KNVB heeft onderzocht of de groep aan alle strenge voorwaarden voldoet, en dat is dus het geval. De buitenlandse invloed in Arnhem is hiermee officieel verleden tijd.

Het geld staat al klaar bij de notaris

Wat gaat er nu precies gebeuren? De volgende stap is dat de Arnhemse ondernemers en de huidige buitenlandse aandeelhouders naar de notaris gaan om de overname officieel te maken. Er zijn financieel geen problemen meer: Vitesse laat weten dat de complete koopsom al op de rekening van de notaris staat. Zodra de handtekeningen zijn gezet, is de overname helemaal rond.

De nieuwe eigenaren reageren via de clubsite dolgelukkig: "Dit geeft eindelijk de ruimte om vooruit te kijken. We kunnen nu weer de focus leggen op waar het echt om draait: onze club en de sportieve toekomst. We danken iedereen voor het vertrouwen."