Farioli sneert onverwachts naar Van Gaal: 'Een klap in zijn nek'

Francesco Farioli ligt onder vuur na zijn interviews over zijn vertrek bij Ajax. Volgens Mike Verweij is is de Italiaan ontmaskerd, maar heeft hij ook op een indirecte manier uitgehaald in de richting van Louis van Gaal en Danny Blind.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf reageert Verweij op het interview dat Farioli heeft gegeven aan verschillende Nederlandse media. Volgens de journalist is Farioli slecht uit dat interview gekomen: "Hij is ontmaskerd door onze collega's, want het contact met FC Porto dateerde van januari vorig jaar. Dat betekent eigenlijk dat er sinds januari al een akkoord was. Het zijn enorme krokodillentranen geweest na die wedstrijd tegen FC Twente. Hij had voor zichzelf allang besloten dat hij naar FC Porto wilde."

De Italiaanse trainer heeft volgens Verweij dan ook bewust een breuk geforceerd. "Als je dan met eisen komt dat je elf mensen in je eigen staf wil hebben... Als je dan als club toestaat dat hij elf mensen meeneemt, waaronder drie koks, dan ben je als clubbestuurder niet wijs. Hij heeft staan huilen voor die supporters en Ajax zat in zijn hart, iedereen trapt erin."

Wat Verweij ook pijnlijk vindt, zijn de opmerkingen die Farioli heeft gemaakt over de overige medewerkers van Ajax: "Ik vind eigenlijk dat Farioli Danny Blind en Louis van Gaal een enorme klap in de nek geeft. Hij zegt gewoon: er is weinig voetbalkennis binnen Ajax."

Verweij is niet de enige die kritisch heeft gereageerd op de uitspraken van Farioli. Zijn collega Valentijn Driessen reageerde donderdagavond in het programma Vandaag Inside op vernietigende wijze.