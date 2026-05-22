Nederlandse media lyrisch over 'herboren' Ajax

22 mei 2026, 10:06
Ajax Groningen
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Ajax heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de play-offs om Europees voetbal. In het Kras Stadion van FC Volendam, waar de Amsterdammers naartoe moesten uitwijken vanwege een concert van Harry Styles, werd FC Groningen met 2-0 verslagen. Na de harde klappen van de afgelopen weken lieten de mannen van trainer Oscar García eindelijk weer eens fris en dominant voetbal zien.

De ochtendkranten reageren vrijdag dan ook opgelucht en positief. Volgens De Telegraaf was het geen toeval dat Davy Klaassen de score opende. De routinier had precies de juiste wedstrijdinstelling. "De middenvelder leek er afgelopen zondag tegen sc Heerenveen als enige van doordrongen hoe belangrijk een zege was", schrijft de krant. Samen met Mika Godts probeerden Klaassen de ploeg over het dode punt te helpen.

Ook waren complimenten voor de jonge Aaron Bouwman. Door het ontbreken van Josip Sutalo en Ko Itakura stond hij plots in de basis, maar de jongeling hield zich moeiteloos staande. Groningen kreeg in de eerste helft zelfs geen enkel schot op doel. De krant zocht het uit: dat was Ajax sinds de uitwedstrijd tegen Qarabag (0-3) in oktober 2024 niet meer gelukt.

AD: 'Conference League-miljoenen bittere noodzaak'

Het Algemeen Dagblad zag dat Ajax vanaf minuut één de touwtjes in handen nam met vlotte combinaties en veel positiewisselingen. Door de goals van Klaassen en Jorthy Mokio is het ticket voor de Conference League weer in zicht.

Hoewel oud-directeur Edwin van der Sar daar een paar jaar geleden nog zijn neus voor zou ophalen, is dat nu wel anders. Het AD rekent uit dat plaatsing voor het toernooi Ajax zo’n 20 tot 25 miljoen euro oplevert. In de huidige crisisjaren is dat geld keihard nodig om een gat in de begroting te dichten.

Volkskrant: 'Eindelijk weer leuk om naar te kijken'

De Volkskrant genoot van het spel, al vraagt de krant zich hardop af waarom dit niet eerder in het seizoen kon. "Snel voetbal, mooie combinaties, fraaie doelpunten. Ajax was weer eens een fijn elftal om te aanschouwen. Met pit en spelvreugde, zonder angst."

Toch was er ook kritiek, met name op Wout Weghorst. De spits liet twee gigantische kansen onbenut en liep vooral te klagen. Daardoor bleef het 'slechts' bij 2-0, waar een marge van vier goals bij rust al normaal was geweest.

Aanstaande zondag staat de grote finale van de play-offs op het programma. Ajax strijdt dan tegen FC Utrecht om het Europese ticket.

het gaat ook wel met pieken en dalen he. Ze waren wel echt beter. Maar je zag groningen wel sterker worden in de tweede helft, als die 2-1 telt kan het ook zo weer omdraaien, het is een beetje opportunistisch allemaal

Ajax - Groningen

Ajax
2 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51
9
Groningen
34
4
48
10
Sparta
34
-22
43
11
Fortuna
34
-14
39

