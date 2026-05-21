Live voetbal 11

Teruglezen: zo bleef Ajax tegen Groningen op koers voor Europees voetbal

21 mei 2026, 20:42
AJAGRO
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax en FC Groningen nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Als nummer vijf van de Eredivisie hebben de Amsterdammers thuisvoordeel, maar door concerten van Harry Styles is de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar. Daarom wordt het duel afgewerkt in het Kras Stadion in Volendam. Houdt Ajax zicht op de laatste kans op Europees voetbal, of weet Groningen te profiteren van de zwakke vorm van de ploeg van Óscar García? Volg het duel tussen de nummers vijf en negen van de Eredivisie in dit liveblog.

Ondertussen bereiden veel voetbalfans thuis alvast hun ideale wedstrijdavond voor. MediaMarkt is gestart met de WK-deals, met flinke acties op onder meer televisies, soundbars, speakers en airfryers. Extra interessant: bij geselecteerde aankopen vanaf €500 ontvang je tijdelijk ook een gratis elektrische BBQ. Van groter scherm tot stadiongeluid in de woonkamer: WK kijken doe je dit jaar nét even beter met deze MediaMarkt-deals.

LIVE play-offs Eredivisie: Ajax - FC Groningen

Sorteer op:

40m geleden

20:46

Einde liveblog

Daarmee komt dit liveblog ten einde. Maar niet getreurd, want we gaan in één moeite door met de andere halve finale. Wie wordt zondag de tegenstander van Ajax in de eindstrijd, FC Utrecht of sc Heerenveen? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, je volgt de wedstrijd uiteraard ook van minuut tot minuut in ons liveblog:

LIVE play-offs | FC Utrecht en sc Heerenveen maken opstelling bekend

LIVE play-offs | FC Utrecht en sc Heerenveen maken opstelling bekend

FC Utrecht en sc Heerenveen nemen het in de halve finale van de play-offs tegen elkaar op. Volg het duel van minuut tot minuut in ons liveblog.

Lees verder

45m geleden

20:41

Afgelopen!

Na iets meer dan vier minuten blessuretijd zit het erop in Volendam. Ajax is FC Groningen op alle fronten de baas, wint met 2-0 en plaatst zich zo verdiend voor de finale van de play-offs om Europees voetbal.

1u geleden

20:37

🟨90+1' - Twee keer geel (2-0)

Willumsson gaat hard door op Rosa en krijgt geel. Daar is Seuntjens het niet mee eens, waarop Nagtegaal ook hem een prent voorhoudt.

1u geleden

20:35

89' - Kopbal Willumsson (2-0)

Nog een kopkansje voor Willumsson, maar de inzet gaat voorlangs. We naderen het laatste fluitsignaal, al komt er vast nog wel wat blessuretijd bij.

1u geleden

20:32

86' - Redding Paes (2-0)

Mendes legt de bal terug op Willumsson, die schiet tussen twee Ajax-verdedigers door maar Paes ligt op tijd in de korte hoek. 

1u geleden

20:29

🔄84' - Wissel Ajax (2-0)

Bij Ajax gaat aanvoerder Klaassen eruit, hij had wat last van kramp zo te zien. Tomiyasu is zijn vervanger.

1u geleden

20:25

80' - Schot Seuntjens (2-0)

Invaller Seuntjens komt tot een schot, maar schuift de bal dik een meter naast het doel van Paes.

1u geleden

20:25

79' - Geen aardige teksten (2-0)

Ajax-supporters zingen beledigende teksten in Volendam

Ajax-supporters zingen beledigende teksten in Volendam

Tijdens de play-offwedstrijd in Volendam zongen Ajax-supporters beledigende teksten tegen FC Groningen. De rivaliteit tussen beide clubs is recent opgelaaid.

Lees verder

1u geleden

20:22

🔄77' - Wissel FC Groningen (2-0)

Tygo Land gaat eruit, Rui Mendes is zijn vervanger.

1u geleden

20:21

75' - Redding Vaessen (2-0)

Dolberg legt de bal klaar voor Godts, de Belg levert een hoog schot af maar Vaessen tikt 'm met twee handen onder de lat vandaan. Corner voor Ajax, daaruit kopt Bouwman over.

1u geleden

20:18

72' - Carrizo mist grote kans (2-0)

Carrizo laat na om er 3-0 van te maken. De invaller wordt aangespeeld door Godts, wipt de bal over Vaessen heen maar ziet 'm dan langs de verkeerde kant van de paal gaan.

1u geleden

20:17

72' - Paes toegejuicht (2-0)

Dat gebeurt ook niet vaak, maar Paes oogst applaus van het Ajax-publiek als hij een aanstormende Groninger uitkapt. 

1u geleden

20:16

🔄70' - Dubbele wissel Ajax (2-0)

Bij Ajax maken Berghuis en Weghorst plaats voor Carrizo en Dolberg.

1u geleden

20:14

❌68' - Doelpunt Willumsson afgekeurd (2-0)

Gelijk na die wissels is het ineens raak voor FC Groningen! Rente zet voor, Paes komt van zijn lijn maar Willumsson komt voor de Ajax-keeper en kopt de 2-1 tegen de touwen. De VAR kijkt er wel naar, was dat buitenspel voor de IJslander? Het antwoord is 'ja' en dus wordt ook deze treffer geannuleerd, de derde alweer deze wedstrijd.

1u geleden

20:13

🔄67' - Lukkien grijpt in: driedubbele wissel (2-0)

Lukkien wil wat forceren en voert een driedubbele wissel door. Exit Hernes, Peersman en Van der Werff, in hun plaatsen komen Metu, Seuntjens en Metu erin.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar Garcia

García ruikt kansen voor Ajax in Conference League: ‘Mogelijk favoriet’

  • Gisteren, 15:21
  • Gisteren, 15:21
  • 8
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Frank Van Mosselveld

FC Groningen woest: Van Mosselveld sluit boycot van kraker tegen Ajax niet uit

  • ma 18 mei, 16:31
  • 18 mei 16:31
  • 11
17 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
290 Reacties
677 Dagen lid
625 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Weghorst is echt een lompe spits, had er 2 moeten maken.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.908 Reacties
1.333 Dagen lid
19.730 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gratis weggeven, je hebt er echt geen hol aan.

dilima1966
3.571 Reacties
1.074 Dagen lid
17.206 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was geen geweldig wedstrijd gelukkig dat Groningen nog slechter was

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
290 Reacties
677 Dagen lid
625 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Weghorst is echt een lompe spits, had er 2 moeten maken.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.908 Reacties
1.333 Dagen lid
19.730 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gratis weggeven, je hebt er echt geen hol aan.

dilima1966
3.571 Reacties
1.074 Dagen lid
17.206 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was geen geweldig wedstrijd gelukkig dat Groningen nog slechter was

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws