Marciano Vink staat op en klapt in minuut 57 van Ajax - FC Groningen

21 mei 2026, 21:49
Marciano Vink
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Jorthy Mokio zorgde donderdagavond voor het hoogtepunt in de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. Met een fraai doelpunt bepaalde de middenvelder in de 57ste minuut de eindstand op 2-0. Marciano Vink maakt een buiging voor Mokio.

Mokio nam een hoge bal beheerst uit de lucht en vond de linkerhoek. Het moment wordt na afloop uitgelicht bij ESPN. "Marciano, je hebt in je leven honderdduizenden goals gezien, maar bij deze ging je toch even staan en klappen", zegt presentator Jan Joost van Gangelen.

Vink kan dat alleen maar beamen. "Deze was zó mooi... Hij raakt deze bal zó beheerst. De bal krijgt zelfs een beetje backspin, dus hij scheert een beetje over het gras. Het schot was ondanks dat tóch hard, dus het was niet eens op kracht geschoten, maar puur op techniek. Dat maakt hem zó mooi."

"We hadden laatst die goal van Mika Godts tegen PSV, toen hij hem met links nam. Ik denk dat deze treffer ook in die categorie valt", vervolgt de analist. "Dit zijn zulke moeilijke ballen om te raken. Het is mooi dat je van achter die backspin ziet."

Steven Berghuis en Jorthy Mokio
© Imago

Bram van Polen: 'Een perfect getimed schot'

Tafelgenoot Bram van Polen is ook lyrisch over het doelpunt van de Belgische Congolees. "Het ziet er makkelijk uit, maar dit is technisch een heel moeilijke bal. Als je hem een seconde later raakt, vliegt hij het stadion uit. In alles is dit een perfect getimed schot."

Vink stelt dat Mokio los van het doelpunt 'een heel goede wedstrijd' speelde. "Dus hij beloonde zichzelf dit keer wel. In de wedstrijden hiervoor had hij ook een paar kansen." Vink denkt dat Mokio een mooie carrière tegemoetgaat. "Als het elftal rond hem beter en stabieler wordt, gaat hij daarin schitteren. Mokio heeft heel veel randvoorwaarden om een grote voetballer te worden."

Ajax - Groningen

Ajax
2 - 0
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
26
2
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

