In een interview met De Telegraaf blikken oud-Ajacieden Hedwiges Maduro en Nourdin Boukhari vooruit op het cruciale duel tussen Ajax en FC Groningen. Daarbij bespreken ze niet alleen het belang van de play-offs, maar ook de pijnlijke situatie waarin Ajax momenteel inzit. Waar de club jarenlang actief was in de Champions League, moet het nu via de Eredivisie-play-offs strijden voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Maduro beseft als geen ander dat de druk vanavond volledig bij de thuisploeg ligt. “Ajax heeft alles te verliezen en Groningen alles te winnen om het seizoen nog mooier te maken. Ajax heeft de verplichting om te winnen, terwijl alleen het bereiken van de voorronde Conference League nog het hoogst haalbare is. Dat is gewoon heel lastig.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de voormalig middenvelder helpt de situatie rondom het duel ook niet mee, omdat de wedstrijd niet in de Johan Cruijff ArenA kan worden gespeeld vanwege een gepland concert van Harry Styles. “Alle omstandigheden zijn al bizar, want er moet ook nog in Volendam worden gespeeld en niet in de Johan Cruijff ArenA. Zelfs áls Ajax wint, is nog steeds iedereen negatief over het hele seizoen. En met de huidige vorm, is winnen niet eens makkelijk. Toch denk ik dat ze zich nog wel een keer kunnen opladen en Groningen kunnen verslaan.”

Conference League beter dan niks

Boukhari sluit zich volledig bij de woorden van zijn oud-ploeggenoot aan. Hoewel het toernooi ver weg staat van de Amsterdamse standaarden, weigert hij de handdoek vooraf al in de ring te gooien. “Je mag in Amsterdam eigenlijk alleen maar over de Champions League praten. De Conference League is niet Ajax-waardig, maar desondanks denk ik dat het in de koppies van de spelers echt nog wel zo werkt dat ze het hoogst haalbare dit seizoen nog willen binnenhalen. De voorronde van de Conference League is nog altijd beter dan niks. Daar moeten ze gewoon voor gaan. Zo zou ik er zelf wel in staan.”

Met de gedachte dat Ajax een seizoen zonder Europees voetbal zou kunnen gebruiken om weer orde op zaken te stellen zonder de last van een dubbel programma, kunnen beide oud-spelers niks. “Kom op zeg, rust… Er moeten inkomsten komen!”, roept voormalig Marokkaans international Boukhari.

Maduro denkt daarnaast dat de achterban het derde toernooi van Europa uiteindelijk vanzelf zal omarmen, mits er sportief succes wordt geboekt. “Dat hebben we ook gezien bij Feyenoord en Arne Slot, toen ze in de Conference League moesten spelen en ineens heel ver kwamen.”

Geen stabiliteit

Maduro ziet ook op het veld een reden voor de tegenvallende prestaties van Ajax. “Wat het probleem voor mij is de afgelopen maanden: er is geen stabiliteit op het middenveld. Je weet nooit wat het middenveld wordt bij Ajax. En dat is wel je motor. Ik vind dat heel opvallend. Bij FC Twente weet je het hele seizoen al: het wordt Zerrouki, Van den Belt en Hlynsson. Bij NEC is dat: Nejasmic, Chery en Sano. Die namen schrijf je al voor de wedstrijd op.”

“Die houvast heeft Ajax niet. Dan is Itakura weer je ’zes’, dan weer Regeer of Mokio. Er is geen enkele fundering. Vanaf het begin is dat een probleem, er is geen vervanger gehaald voor Henderson en Ajax heeft daar het hele seizoen last van gehad.”