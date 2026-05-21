Maduro en Boukhari pijnlijk eerlijk over play-offs: 'Ajax heeft nu alles te verliezen'

21 mei 2026, 14:18
Ajax viert een doelpunt
Foto: © Imago
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

In een interview met De Telegraaf blikken oud-Ajacieden Hedwiges Maduro en Nourdin Boukhari vooruit op het cruciale duel tussen Ajax en FC Groningen. Daarbij bespreken ze niet alleen het belang van de play-offs, maar ook de pijnlijke situatie waarin Ajax momenteel inzit. Waar de club jarenlang actief was in de Champions League, moet het nu via de Eredivisie-play-offs strijden voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Maduro beseft als geen ander dat de druk vanavond volledig bij de thuisploeg ligt. “Ajax heeft alles te verliezen en Groningen alles te winnen om het seizoen nog mooier te maken. Ajax heeft de verplichting om te winnen, terwijl alleen het bereiken van de voorronde Conference League nog het hoogst haalbare is. Dat is gewoon heel lastig.”

Volgens de voormalig middenvelder helpt de situatie rondom het duel ook niet mee, omdat de wedstrijd niet in de Johan Cruijff ArenA kan worden gespeeld vanwege een gepland concert van Harry Styles. “Alle omstandigheden zijn al bizar, want er moet ook nog in Volendam worden gespeeld en niet in de Johan Cruijff ArenA. Zelfs áls Ajax wint, is nog steeds iedereen negatief over het hele seizoen. En met de huidige vorm, is winnen niet eens makkelijk. Toch denk ik dat ze zich nog wel een keer kunnen opladen en Groningen kunnen verslaan.”

Conference League beter dan niks

Boukhari sluit zich volledig bij de woorden van zijn oud-ploeggenoot aan. Hoewel het toernooi ver weg staat van de Amsterdamse standaarden, weigert hij de handdoek vooraf al in de ring te gooien. “Je mag in Amsterdam eigenlijk alleen maar over de Champions League praten. De Conference League is niet Ajax-waardig, maar desondanks denk ik dat het in de koppies van de spelers echt nog wel zo werkt dat ze het hoogst haalbare dit seizoen nog willen binnenhalen. De voorronde van de Conference League is nog altijd beter dan niks. Daar moeten ze gewoon voor gaan. Zo zou ik er zelf wel in staan.”

Met de gedachte dat Ajax een seizoen zonder Europees voetbal zou kunnen gebruiken om weer orde op zaken te stellen zonder de last van een dubbel programma, kunnen beide oud-spelers niks. “Kom op zeg, rust… Er moeten inkomsten komen!”, roept voormalig Marokkaans international Boukhari.

Maduro denkt daarnaast dat de achterban het derde toernooi van Europa uiteindelijk vanzelf zal omarmen, mits er sportief succes wordt geboekt. “Dat hebben we ook gezien bij Feyenoord en Arne Slot, toen ze in de Conference League moesten spelen en ineens heel ver kwamen.”

Geen stabiliteit

Maduro ziet ook op het veld een reden voor de tegenvallende prestaties van Ajax. “Wat het probleem voor mij is de afgelopen maanden: er is geen stabiliteit op het middenveld. Je weet nooit wat het middenveld wordt bij Ajax. En dat is wel je motor. Ik vind dat heel opvallend. Bij FC Twente weet je het hele seizoen al: het wordt Zerrouki, Van den Belt en Hlynsson. Bij NEC is dat: Nejasmic, Chery en Sano. Die namen schrijf je al voor de wedstrijd op.”

“Die houvast heeft Ajax niet. Dan is Itakura weer je ’zes’, dan weer Regeer of Mokio. Er is geen enkele fundering. Vanaf het begin is dat een probleem, er is geen vervanger gehaald voor Henderson en Ajax heeft daar het hele seizoen last van gehad.”

dilima1966
3.567 Reacties
1.074 Dagen lid
17.200 Likes
dilima1966
Ik denk dat ze vandaag ter onder gaan tegen Groningen ik heb al eerder gezegd dat ajax met alles mis gaat grijpen ik ben er bij we zullen zien of ze willen vechten voor de laatste kans tegen Heerenveen was het gewoon droevig om te kijken

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.904 Reacties
1.332 Dagen lid
19.722 Likes
Kramer
Alles is klaar vanavond

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

