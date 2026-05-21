‘NEC is ‘smoorverliefd’ op Gjivai Zechiël’

21 mei 2026, 15:40
Gjivai Zechiël met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

NEC heeft interesse in de diensten van Gjivai Zechiël, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De Nijmegenaren hadden ook vorig jaar al interesse in de middenvelder van Feyenoord, maar hij koos destijds voor een avontuur bij FC Utrecht. Het is niet duidelijk of NEC denkt aan een huurdeal of definitieve transfer.

Zechiël werd afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan FC Utrecht. De middenvelder heeft zich goed ontwikkeld in de Domstad; in 48 officiële duels was de jongeling negen keer trefzeker, terwijl hij ook tien assists leverde. Robin van Persie heeft al laten weten dat Zechiël een kans gaat krijgen in de voorbereiding bij Feyenoord, terwijl de speler zelf heeft laten weten dat hij ook op interesse van andere clubs kan rekenen.

Volgens Boualin is NEC een van die clubs die Zechiël ‘een interessante speler’ vindt. “Zij wilden hem eigenlijk vorige zomer al huren, maar koos toen uiteindelijk voor FC Utrecht”, legt de transferverslaggever uit. Volgens hem is NEC nog steeds ‘smoorverliefd’ op Zechiël. “Die interesse is er nog steeds, dubbel en dwars.”

“Hij heeft het uitstekend gedaan bij FC Utrecht en er zit alleen nog maar meer rek in hem”, gaat Boualin verder. “Het is ook nog maar de vraag of het wel zou werken tussen Zechiël en Robin van Persie bij Feyenoord.” In de jeugd bij Feyenoord verliep de samenwerking tussen de twee niet altijd op rolletjes. Boualin denkt dat Zechiël een troef kan zijn voor Feyenoord in de strijd om Sami Ouaissa, die de Rotterdammers op het oog zouden hebben als opvolger van Anis Hadj Moussa. “Mocht Feyenoord écht concreet worden voor Ouaissa, sluit ik niet uit dat dit bespreekbaar zal worden.” Of dit zou gaan om een huurdeal of definitieve transfer, is niet duidelijk.

Gjivai Zechiël

FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
34
8
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

