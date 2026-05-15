Feyenoord-huurling Zechiël krijgt kans onder Van Persie: 'Iedereen is het erover eens'

15 mei 2026, 17:29
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Gjivai Zechiël keert deze zomer met zelfvertrouwen terug in De Kuip. De 21-jarige middenvelder heeft een uitstekend seizoen bij FC Utrecht achter de rug en dat is ook Robin van Persie niet ontgaan. Tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag, in aanloop naar het uitduel met PEC Zwolle, bevestigde de trainer dat Zechiël in de voorbereiding mag strijden voor zijn plek in Rotterdam.

De verhuurperiode aan de Domstad is voor alle partijen een schot in de roos gebleken. Onder Ron Jans groeide Zechiël uit tot een vaste waarde en de cijfers liegen niet: in 46 officiële wedstrijden was hij direct betrokken bij zestien doelpunten. Ook bij Jong Oranje liet hij zijn voeten spreken met drie treffers in vier duels. Voor Van Persie is het dan ook geen punt van discussie meer of de jongeling moet terugkeren.

Duidelijkheid over de toekomst

Waar beslissingen over de selectie normaal gesproken in samenspraak met de directie worden genomen, is de status van Zechiël al bekend. "In de meeste gevallen maken wij de keuze samen met de directie. In het geval van Zechiël is dat anders. Hij is een speler van Feyenoord en heeft het goed gedaan. Iedereen is het over eens dat hij een kans gaat krijgen in de voorbereiding", aldus Van Persie. De trainer gaf aan dat hij snel om de tafel gaat met de middenvelder om het succesvolle jaar in Utrecht te evalueren. "Ik zit binnenkort samen met hem om door te nemen hoe hij het seizoen heeft beleefd. Ik vind persoonlijk dat hij die kans verdient."

Positief traject

Het hoofddoel van de verhuur is volgens de trainer dan ook volledig behaald. Het is vaak een gok of een talent elders vlieguren kan maken, maar bij Zechiël pakte dit perfect uit. "Dit is wat je hoopt tijdens een verhuurperiode, dat iemand het zo goed doet. Het is een positief verhaal geworden en dat is wat je hoopt tijdens zo'n periode, dat iemand zich zo ontwikkelt", vertelt Van Persie enthousiast.

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
33
8
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

