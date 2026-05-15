Ajax-trainer Oscar García heeft zich in een openhartig interview met ESPN uitgelaten over de turbulente situatie in Amsterdam. Ondanks een teleurstellend verloop van het seizoen en een wankele positie op de ranglijst, toont de Spaanse oefenmeester zich strijdbaar en doet hij een gewaagde voorspelling: volgend jaar staat Ajax weer met de schaal in de handen.

De Amsterdammers beleefden een pijnlijk weekend door te verliezen van FC Utrecht, waardoor Ajax de eindklassering niet meer in eigen hand heeft. Toch zag García lichtpuntjes. "We hebben veel goede dingen gedaan", stelt de coach. "Aan het einde maakten we een fout, maar de prestatie was er. De spelers zijn ontevreden over het resultaat, maar blij met het spel."

Onbalans in de selectie

García zorgde onlangs voor ophef door te verklaren dat de huidige selectie 'niet zijn squad' is. Tegenover ESPN verduidelijkt hij die uitspraak. "Dat is hetzelfde wat Fred Grim zou kunnen zeggen; hij is het seizoen ook niet begonnen. Iedereen weet dat de selectie onbalans vertoont. Op sommige posities hebben we vier spelers, op andere posities hebben we geen goede spelers. Dat is niet iets wat ik nu pas verzin, dat is een feit."

Garantie op de titel

Hoewel Ajax momenteel mijlenver achter staat op koploper PSV en zelfs moet vechten om voor een plek in de Europa League of Champions League, is García optimistisch over de toekomst. "Ik ben er zeker van dat we volgend seizoen de kampioen van de Eredivisie zullen zijn", klinkt het resoluut. Op de vraag hoe dat mogelijk is zonder enorme transferbudgetten, is hij duidelijk: "Volgend seizoen begint iedereen weer op nul punten. Ik geloof niet in wonderen, maar in hard werken. Jordi Cruijff heeft zijn plannen en ik ben er zeker van dat het zal werken."

Toekomst ongewis: Michel in beeld?

Of García zelf volgend jaar nog voor de groep staat, blijft de grote vraag. Het is een publiek geheim dat Ajax met andere kandidaten spreekt, waaronder Michel (Girona). "Ik weet het niet en ik kan het niet beantwoorden. Clubs moeten hun werk doen voor het volgende seizoen, dat is normaal in het voetbal. Ik hou van deze club, de stad en de fans. Ik zou hier de rest van mijn leven willen blijven, maar uiteindelijk moet je je werk doen en accepteren wat er