Garcia verklaart absentie Godts in WK-selectie: ‘Hebben de twee besten uit de PL’

15 mei 2026, 15:02
Rudi Garcia van België
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Rudi Garcia heeft tekst en uitleg gegeven waarom Mika Godts niet is opgeroepen om met België mee te gaan naar het WK. De aanvaller van Ajax kan uitstekende statistieken overleggen, maar is buiten de boot gevallen.

Godts is dit seizoen de absolute uitblinker van Ajax. In 31 wedstrijden in de Eredivisie was de buitenspeler goed voor zeventien treffers en twaalf assists. In maart werd hij voor het eerst opgeroepen voor België en speelde hij ook direct zijn eerste twee interlands. Godts hoopte er vanzelfsprekend op dat die oproep betekende dat hij ook deze zomer bij de selectie zou zitten, als België afreist naar Noord-Amerika voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Vrijdagmiddag maakte Garcia zijn selectie bekend, waarin de naam van Godts ontbrak. “Ik wil niet te veel praten over spelers die er niet bij zijn, maar het klopt dat de statistieken van Godts straf zijn”, liet de bondscoach weten onder de indruk te zijn van de Ajax-ster. Ook blikt Garcia tevreden terug op het optreden van de linksbuiten tijdens de vorige interlandperiode, maar het is de concurrentie die Godts heeft genekt.

“Kijk eens naar onze opties op de linkerflank”, legt Garcia uit. “Daar hebben we de twee besten van de Premier League met Leandro Trossard, die de titel en Champions League kan winnen met Arsenal, en Jérémy Doku, die de X-factor van Manchester City is.” Ook kan Diego Moreira op die positie uit de voeten. “Net als Matías Fernández Pardo, hoewel we die laatste niet meenemen voor die positie. Het wordt dan moeilijk om nog een vijfde optie mee te nemen. Mika was er wel dichtbij.”

Garcia benadrukt dat Godts en de anderen die net buiten de boot zijn gevallen wel beschikbaar moeten blijven. “Van de voorselectie moet iedereen stand-by blijven. De spelers die daarop staan moeten beschikbaar blijven, ook al is het zwaar. Ik snap de teleurstelling, maar het WK is pas over vijf weken, dus er kan nog altijd iets gebeuren.”

Kicker
248 Reacties
671 Dagen lid
543 Likes
Kicker
Snap de redenering van de bondscoach van de Belgen, de ED is niet te vergelijken met de PL.

No 12
1 Reactie
4 Dagen lid
0 Likes
No 12
Kameraden, geen international? 10mln max!

Snap de redenering van de bondscoach van de Belgen, de ED is niet te vergelijken met de PL.

Kameraden, geen international? 10mln max!

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
31
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nieuw-Zeeland
0
0
0

