Grootfaam sneert na landstitel met Feyenoord direct naar Ajax

14 mei 2026, 15:58   Bijgewerkt: 16:08
Grootfaam
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Ilai Grootfaam heeft na het behalen van de landstitel met Feyenoord Onder 17 een flinke sneer uitgedeeld aan zijn oude club Ajax. De zestienjarige jeugdspeler plaatste een provocerend bericht op Instagram, waar teamgenoot Adam dos Santos Sebastião nog een schepje bovenop deed. Waar de Rotterdammers voor het derde jaar op rij de schaal omhoog mochten houden, beleeft de Amsterdamse rivaal een teleurstellend seizoen in de Onder 17-competitie.

De ploeg van trainer Jimmy Lucassen stelde het kampioenschap dinsdag definitief veilig op Varkenoord. In de kampioenswedstrijd werd Sparta Rotterdam met 4-1 verslagen, een duel waarin Grootfaam een hoofdrol opeiste met een doelpunt en een assist. Met deze overwinning kroonde Feyenoord Onder 17 zich voor het derde opeenvolgende seizoen tot de beste van Nederland van die leeftijdscategorie. Het contrast met Ajax Onder 17 is momenteel groot: de hoofdstedelingen staan op een teleurstellende zesde plek in de Divisie 1 en verloren in april nog met 0-4 van Feyenoord.

Grootfaam en Dos Santos Sebastião delen plaagstoten uit

Grootfaam vond het na de wedstrijd nodig om te dollen met de aartsrivaal. "Ik maakte één keuze en veranderde direct in een kampioen", zo schreef de middenvelder op Instagram, doelend op de transfer van Ajax naar Feyenoord. Zijn ploeggenoot Dos Santos Sebastião kon het vervolgens niet laten om te reageren. "Hahahaha zeg de andere kant ff stil aub!", luidde de toevoeging van de vijftienjarige verdediger, die onlangs juist in verband gebracht werd met een overstap naar Amsterdam. De acties van Grootfaam, die eerder dit seizoen na een doelpunt tegen de Amsterdammers al provocerend zijn shirt uittrok, vallen goed in de smaak bij de eigen aanhang. Op het platform X trekken supporters zelfs al vergelijkingen: "We hebben onze eigen Noa Lang", zo klinkt het.

De ontwikkeling van de spelmaker verloopt razendsnel sinds hij in de zomer van het vorige kalenderjaar de overstap maakte vanuit de jeugdopleiding van Ajax. Vanwege de enorme progressie en interesse van buitenaf besloot de Rotterdamse clubleiding zijn contract in februari al open te breken en te verlengen tot medio 2029. Als kers op de taart mocht het talent op 25 april al debuteren in de hoofdmacht tijdens de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Met een leeftijd van 16 jaar en 41 dagen stootte de ex-Ajacied daarmee Antoni Milambo uit de boeken als jongste debutant ooit in het shirt van Feyenoord.

Met Noa Lang loopt het ook zo goed af.. 😅

Met Noa Lang loopt het ook zo goed af.. 😅

I. Grootfaam

I. Grootfaam
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 16 jaar (15 mrt. 2010)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0

