Israël is boos op , de achttienjarige sterspeler van FC Barcelona en Spanje. Tijdens de bustour die de Spaanse club maandag maakte om het binnenhalen van de landstitel te vieren, zwaaide de aanvaller met een Palestijnse vlag. De Israëlische minister van defensie roept Barcelona op om zich te distantiëren van het 'statement' dat Yamal hiermee zou hebben gemaakt.

Barcelona won afgelopen zondag de Clásico tegen Real Madrid met 2-0 en verzekerde zich zo van de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis. Yamal moest het treffen met de aartsrivaal vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan, maar maakte na de wedstrijd uiteraard zijn opwachting op het veld om met zijn teamgenoten de landstitel te vieren. Een dag later was hij eveneens van de partij toen de Barcelona-selectie op een open bus door de stad werd gereden om het kampioenschap zo met de fans te kunnen vieren.

Artikel gaat verder onder video

Yamal zwaaide vanaf de bus met een Palestijnse vlag, waarmee hij een statement leek te willen maken over de oorlog tussen Israël en Hamas die al sinds 2023 woedt en tienduizenden mensenlevens heeft gekost. In interviews en op sociale media heeft Yamal zich nog niet eerder over de kwestie uitgelaten. De jonge aanvaller was overigens niet de enige Barcelona-speler die een beladen vlag toonde tijdens de rondrit: spits Robert Lewandowski zwaaide volgens Football España met de zogeheten Estelada, de vlag die wordt gebruikt door Catalaanse nationalisten die strijden voor onafhankelijkheid van Spanje.

De Israëlische minister van defensie, Katz, haalt op X stevig uit naar Yamal. "Hij koos ervoor om zich uit te spreken tegen Israël en haat te zaaien, terwijl onze soldaten vechten tegen de terroristische organisatie Hamas", schrijft de politicus op X. Katz wijst op de misdaden tegen Joodse mensen waaraan Hamas zich schuldig maakte op 7 oktober 2023, die de directe aanleiding vormden tot het gewapende conflict dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

"Als Minister van Defensie van de staat Israël zal ik niet zwijgen als wordt aangezet tot haat tegen Israël en het Joodse volk", vervolgt Katz zijn relaas. "Ik hoop dat een grote en gerespecteerde club als FC Barcelona zich distantieert van dit statement en ondubbelzinnig duidelijk maakt dat er geen plaats is voor aanzetten tot haat of steun aan terrorisme", besluit de minister.