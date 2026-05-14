Haalt Jurriën Timber het WK? Arteta komt met hoopvolle update

Mikel Arteta komt met een positieve update over het herstel van . De verdediger van Arsenal en het Nederlands elftal staat al sinds half maart buitenspel, maar zijn trainer hoopt in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain weer over hem te kunnen beschikken.

Timber is onder Arteta uitgegroeid tot de eerste keus op de rechtsbackpositie, waar hij in zijn jaren bij Ajax juist centraal achterin opereerde. De international maakte dit seizoen grote indruk bij The Gunners, maar viel op 14 maart met een enkelblessure uit in de eerste helft van het thuisduel met Everton (2-0).

"Jurriën is de afgelopen dagen wat vooruit gegaan", wordt Arteta geciteerd door The Guardian. "We gaan proberen hem zo snel mogelijk weer beschikbaar te hebben, maar helaas heeft hij er een tijdje uitgelegen. Hij is zo'n belangrijke speler voor ons, dat weten we allemaal. Hij doet alles wat hij kan om het team op welke manier dan ook te helpen. Er is een kans dat hij erbij is tegen PSG (op 30 mei, red.). Maar hoe groot die kans is, kan ik je niet vertellen."

Het is voor Arteta te hopen dat hij Timber erbij heeft in de Champions League-finale. Dinsdag bevestigde Arsenal immers dat zijn vervanger rechts achterin, Ben White, dit seizoen niet meer in actie komt als gevolg van een knieblessure die hij zondag opliep tegen West Ham United (0-1 winst).

Drie dagen voor de Champions League-finale maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. Mits fit lijkt Timber zeker van een plek in het 26-koppige keurkorps. Het zou het tweede eindtoernooi worden voor Timber, die op het WK van 2022 in vier van de vijf gespeelde wedstrijden van Oranje een basisplaats had. Het EK van 2024 moest hij aan zich voorbij laten gaan vanwege een kruisbandblessure die hem nagenoeg het hele seizoen aan de kant had gehouden.