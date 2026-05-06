Wesley Sneijder heeft een duidelijk advies aan het adres van voor het WK van komende zomer. In het pouleduel met Zweden moet de aanvoerder van het Nederlands elftal vooral niet proberen om het fysieke duel met Arsenal-spits aan te gaan, aldus de recordinternational.

De 27-jarige Gyökeres is bij Arsenal bezig aan zijn debuutseizoen. De Zweed, afgelopen zomer voor dik 65 miljoen euro overgekomen van Sporting CP, plaatste zich dinsdagavond met The Gunners voor de finale van de Champions League dankzij een 1-0 thuiszege op Atlético Madrid. Hoewel hij niet tot scoren kwam, had de Spaanse defensie de handen vol aan de sterke spits, die dit seizoen tot nu toe 21 keer scoorde.

In de nabeschouwing op Arsenal - Atlético Madrid bij Ziggo Sport is voormalig Ajax-verdediger Toby Alderweireld lovend over Gyökeres. "Die heeft een goede wedstrijd gespeeld", oordeelt de Belg. "Hij is sterk, houdt de bal goed bij zich en heeft veel loopvermogen. Maar je ziet wel: zijn technische bagage is niet van een echte topspits." De Zweed had eigenlijk moeten scoren, vindt Alderweireld, terwijl de regie laat zien hoe de Zweed na een dik uur spelen een voorzet van Piero Hincapié uit de lucht over het Atlético-doel schiet. "Niet heel gemakkelijk, maar die moet wel binnen het kader. Maar voor Arsenal is hij wel heel belangrijk. Een heel allround-spits", aldus Alderweireld.

Presentator Hélène Hendriks vraagt Sneijder vervolgens of hij verwacht dat het Nederlands elftal op 20 juni, als Zweden in de tweede poulewedstrijd op het WK de tegenstander is, problemen gaat krijgen met Gyökeres. "Wel als je het doet zoals die verdediger van Atlético, Marc Pubill, die elke keer de strijd met hem aanging", reageert de oud-middenvelder. "Ja, dat ga je verliezen. Wij zeiden ook tegen elkaar: 'Hou gewoon afstand'. Hij wil je voelen, dan gaat hij draaien en gooit hij zijn lichaam erin, en dan is hij weg. Doe dat niet! Laat hem maar draaien, dán moet je er bovenop zitten. Heel veel verdedigers, niet de slimsten, die maken daar de fout. Dus: Virgil, hou afstand", aldus Sneijder.