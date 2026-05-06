Bayern München heeft in aanloop naar de return in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain een mentale tik uitgedeeld. De Fransen wilden namelijk in hetzelfde hotel verblijven als tijdens de gewonnen Champions League-finale van vorig jaar, maar moesten uitwijken omdat Bayern in het hotel zit.

PSG en Bayern zorgden een week geleden voor een spektakelstuk in de Champions League. In Parijs werd er in de heenwedstrijd van de halve finale liefst negen keer gescoord, waardoor het halverwege 5-4 staat in het voordeel van de Fransen. In eigen huis moet Bayern woensdagavond proberen de achterstand om te buigen in een poging de finale te bereiken.

Voorafgaand aan het duel hebben Bayern en PSG al een strijd uitgevoerd. Niet op het veld, maar om een hotel. De Parijzenaars wilden namelijk in het Infinity Hotel in München verblijven rondom de wedstrijd; een luxe hotel op zo’n vijftien minuten rijden van de Allianz Arena. Hier zou ook wat bijgeloof bij komen kijken, omdat PSG vorig seizoen in dat hotel verbleef rondom de met 5-0 gewonnen Champions League-finale tegen Internazionale.

Bayern heeft hier echter een stokje voor gestoken, aangezien ook de Duitse recordkampioen regelmatig in het Infinity Hotel verblijft. De ploeg van Vincent Kompany wilde PSG dit mentale voordeel niet gunnen. “Dit is onze stad. Wij verblijven in het Infinity”, liet Kompany afgelopen week al weten op een persconferentie. “Wij geven ons thuishotel niet op”, beaamde sportief directeur Christoph Freund. Daarom verblijft PSG rondom het treffen met Bayern in het Design-Hotel Andaz am Schwabinger Tor. Dit ligt dichter bij het centrum van München, maar nog steeds op zo’n vijftien minuten rijden van het stadion.