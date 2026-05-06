is na zijn blessure weer helemaal terug bij Feyenoord en focust zich op de laatste wedstrijden van het seizoen. Toch is er nog een andere kwestie belangrijk, aangezien zijn contract afloopt. Na het seizoen gaan beide partijen om tafel, deelt de verdediger tegenover Voetbal International.

Door een achillesblessure stond de Oostenrijker bijna een jaar buiten het veld. Dat Feyenoord in die periode de gesprekken over een nieuw contract niet op gang heeft gebracht, vindt Trauner meer dan logisch. "Ik heb bijna een jaar niet gespeeld, wat valt er te bespreken? Ik ben de club wel heel dankbaar dat ze altijd geduld hebben gehouden, dat ze me niet onder druk hebben gezet, of commentaar hebben gegeven op het feit dat ik er zo lang uit ben geweest, terwijl we te maken hadden met veel blessuregevallen.''

Trauner begon de laatste twee competitieduels in de basis en lijkt met zijn club de tweede plek te grijpen, waar ook Champions League-voetbal aan verbonden is. De focus bij de verdediger ligt op de laatste wedstrijden van het seizoen, benadrukt hij. ''We zullen na de competitie verder kijken. Hoe ziet Feyenoord de toekomst? Hoe zie ik het? Ik richt me op de resterende wedstrijden, want ik ben blij met iedere minuut. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het normaal gesproken wordt om terug te komen. Dat het me nu is gelukt, vervult me met trots.''

De 34-jarige routinier vond het revalidatieproces wel 'ontzettend zwaar', aangezien hij niet wist wanneer hij precies zou kunnen terugkeren. "Het is dan niet makkelijk te blijven geloven in de revalidatie, vertrouwen te houden in je lichaam, in je comeback. September en oktober vorig jaar waren moeilijk: geen vooruitgang, veel pijn, frustrerend. Bij een normale blessure weet je ongeveer wel hoe je revalidatie eruitziet, maar ik zag geen licht aan het einde van de tunnel.’’ Nu hij weer op het veld staat, hoopt hij ook op een plek in de Oostenrijkse WK-selectie. Hoe het na het eindtoernooi gaat lopen, is vooral afwachten.