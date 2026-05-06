Live voetbal

FIFA in overleg met Iran, dat meerdere eisen heeft richting het WK

6 mei 2026, 06:25
De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De FIFA gaat op korte termijn in gesprek met Iran over het WK van komende zomer, zo weet persbureau AFP. Hoewel de wereldvoetbalbond meermaals heeft aangegeven dat het Aziatische land gewoon zal deelnemen aan het toernooi, is dit nog altijd niet zeker.

Door de huidige oorlog in het Midden-Oosten is er veel te doen om de WK-deelname van Iran. Nadat het land werd aangevallen door de VS, sloot het deelname aan het toernooi nagenoeg uit. Amerikaanse president Donald Trump stelde dat Iran voor ‘de eigen veiligheid’ beter niet kon afreizen voor het toernooi, dat grotendeels in de VS wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft echter al meermaals aangegeven dat Iran ‘gewoon’ zal deelnemen aan het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Toch is dat nog altijd onzeker, zo stelt AFP. De FIFA heeft de Iraanse voetbalbond nu uitgenodigd om op gesprek te komen over de WK-deelname van het land. Dit zou op het kantoor van de FIFA in het Zwitserse Zürich moeten gebeuren en moet voor 20 mei plaatsvinden.

Voordat Iran toezegt dat het naar het WK zal afreizen, wil het dat de FIFA aan meerdere voorwaarden voldoet. Zo wil het land dat er geen politiek commentaar wordt geleverd tijdens wedstrijden, moet de officiële vlag van de Islamitische Republiek Iran worden gebruikt en moet de bond de veiligheid van spelers, trainers en officials garanderen.

➡️ Meer nieuws over het WK

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino met de wereldbeker

Gezant van Trump wil Italië WK-ticket van Iran geven

  • do 23 april, 09:13
  • 23 apr. 09:13
  • 6
Iran-wk2026

Iran op het WK 2026: Voor Team Melli is het WK veel meer dan enkel een voetbalevenement

  • do 30 april, 09:00
  • 30 apr. 09:00
  • 1
De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos

Iran slaat FIFA-congres over na ‘beledigingen’ op luchthaven Toronto, Canada reageert fel

  • do 30 april, 14:55
  • 30 apr. 14:55
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nieuw-Zeeland
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws