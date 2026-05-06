De FIFA gaat op korte termijn in gesprek met Iran over het WK van komende zomer, zo weet persbureau AFP. Hoewel de wereldvoetbalbond meermaals heeft aangegeven dat het Aziatische land gewoon zal deelnemen aan het toernooi, is dit nog altijd niet zeker.

Door de huidige oorlog in het Midden-Oosten is er veel te doen om de WK-deelname van Iran. Nadat het land werd aangevallen door de VS, sloot het deelname aan het toernooi nagenoeg uit. Amerikaanse president Donald Trump stelde dat Iran voor ‘de eigen veiligheid’ beter niet kon afreizen voor het toernooi, dat grotendeels in de VS wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft echter al meermaals aangegeven dat Iran ‘gewoon’ zal deelnemen aan het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Toch is dat nog altijd onzeker, zo stelt AFP. De FIFA heeft de Iraanse voetbalbond nu uitgenodigd om op gesprek te komen over de WK-deelname van het land. Dit zou op het kantoor van de FIFA in het Zwitserse Zürich moeten gebeuren en moet voor 20 mei plaatsvinden.

Voordat Iran toezegt dat het naar het WK zal afreizen, wil het dat de FIFA aan meerdere voorwaarden voldoet. Zo wil het land dat er geen politiek commentaar wordt geleverd tijdens wedstrijden, moet de officiële vlag van de Islamitische Republiek Iran worden gebruikt en moet de bond de veiligheid van spelers, trainers en officials garanderen.