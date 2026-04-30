Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Iran, waarvan de uiteindelijke aanwezigheid nog allerminst zeker is.

Het nationale elftal van Iran bereidt zich momenteel voor op het aanstaande wereldkampioenschap voetbal, maar de deelname van 'Team Melli' wordt overschaduwd door politieke spanningen met de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Amir Ghalenoei is ingedeeld in Groep G en zal normaal gesproken alle groepswedstrijden afwerken aan de Amerikaanse westkust. 'Normaal gesproken', want door de Iran-oorlog en de betrokkenheid van de Amerikaanse president Donald Trump daarbij, is het momenteel nog maar de vraag of zij überhaupt aan het toernooi gaan deelnemen..

De relatie tussen beide landen heeft in aanloop naar het mondiale eindtoernooi een kookpunt bereikt. Door de oorlog lijkt het op het moment van schrijven vreemd als Iran doodleuk wat wedstrijden komt spelen in het land van 'boosdoener' VS. President Trump stelde onlangs dat Iran weliswaar 'welkom' is op mondiale eindtoernooi, maar noemde het eveneens 'niet gepast' als het team van Ghalenoei aanwezig zou zijn, 'ook voor hun eigen veiligheid'. Naar aanleiding van dit dreigement kwam Iran met een statement via de Iraanse minister van Sport, Ahmad Donyamali. Hij stelde dat Iran 'onder geen enkele voorwaarde deel zou gaan nemen aan het WK', zinspeelde daarop op een volledige terugtrekking van het team. Desondanks stelde FIFA-voorzitter Gianni Infantino vervolgens dat Iran 'gewoon' onderdeel van het eindtoernooi zal zijn. Het Aziatische land heeft ondertussen een verzoek bij de FIFA neergelegd om in ieder geval de groepswedstrijden buiten de VS te spelen. Het lijkt de Iraanse voetbalbond FFIRI een goed idee om de eerste drie duels in Mexico af te werken, op een reactie wordt nog gewacht. Dit complexe verhaal wordt dus vervolgd.

Iran hoopt voor het eerst verder te komen dan groepsfase

Tot en met het toernooi in Qatar in 2022 nam het land in totaal zes keer deel aan de mondiale eindronde, een reeks die in 1978 in Argentinië begon. Ondanks enkele in het oog springende resultaten, zoals de historische 2-1 overwinning op de Verenigde Staten in 1998 en de zege op Wales in 2022, wist Iran nog nooit de groepsfase van een WK te overleven. Ghalenoei, die sinds 2023 de scepter zwaait bij Team Melli, hoopt daar verandering in te gaan brengen. De huidige selectie kwalificeerde zich vrij eenvoudig voor het WK, door in een poule me onder andere Oezbekistan en de Verenigde Arabische Emiraten in tien wedstrijden zeven keer te winnen, twee keer gelijk te spelen en eenmaal te verliezen. Met die resultaten eindige Iran als eerste in de groep.

Ervaren kern met bekend gezicht

Om de sportieve ambities waar te maken, leunt keuzeheer Ghalenoei op een ervaren kern van spelers die hun sporen al hebben verdiend. De aanvalslinie wordt geleid door Mehdi Taremi (32), uitkomend voor Inter Milan, en Sardar Azmoun (31) van Shabab Al Ahli. Verder zijn er een hoop spelers die uitkomen in competities in het Midden-Oosten of Turkije, zoals Saman Ghoddos, die zijn Premier League-carrière bij Brentford in 2024 opgaf voor een plek in de selectie van Al Ittihad Kalba (Verenigde Arabische Emiraten). Een bekend gezicht uit de selectie is Alireza Jahanbakhsh (32). De vleugelaanvaller, die ook een Nederlands paspoort heeft, speelt momenteel voor FCV Dender in de Belgische Pro League. Voor die club lijkt degradatie echter niet meer te voorkomen. Jahanbakhsh speelde in het verleden voor NEC, AZ, Brighton, Feyenoord en sc Heerenveen.

Mogelijke basisopstelling op het WK:

Beiranvand; Mohammadi, Khalilzadeh, Kanaani, Hardani; Chesmi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Azmoun.

Speelschema en aanvangstijden voor de Nederlandse kijker

Het toernooi begint voor Iran op 16 juni met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in het SoFi Stadium in Los Angeles. Voor de Nederlandse kijker rolt de bal dan om 03:00 uur 's nachts. Vijf dagen later volgt op dezelfde locatie het treffen met België, dat op een aanzienlijk gunstiger tijdstip van 21:00 uur Nederlandse tijd wordt afgewerkt. De groepsfase wordt op 27 juni afgesloten in het Lumen Field in Seattle, waar Egypte om 05:00 uur Nederlandse tijd de tegenstander is.

Speelschema WK 2026 - Groep G Datum Tijd (NL) Wedstrijd Locatie Dinsdag 16 juni 2026 03:00 Iran - Nieuw-Zeeland Los Angeles, VS Zondag 21 juni 2026 21:00 België - Iran Los Angeles, VS Zaterdag 27 juni 2026 05:00 Egypte - Iran Seattle, VS