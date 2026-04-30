Zeven clubs volgen ontwikkeling Godts op de voet, Ajax tempert verwachtingen

30 april 2026, 07:59
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mika Godts kan volop rekenen op interesse uit de Europese top, zo weet het Algemeen Dagblad. Liefst zeven clubs volgen de ontwikkeling van de Belg van Ajax op de voet. De Amsterdammers verwachten echter geen ‘Frenkie-bedrag’ voor de aanvaller.

Godts beleeft op individueel niveau een topseizoen bij Ajax. De twintigjarige buitenspeler was in 29 Eredivisiewedstrijden al goed voor zestien doelpunten en elf assists, waardoor hij bovenaan het lijstje met doelpuntbijdragen staat. Na zijn prachtige dribbel van afgelopen weekend op bezoek bij NAC Breda (0-2), beginnen clubs hem steeds meer in het vizier te krijgen.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Arsenal, Chelsea en FC Barcelona interesse hebben in Godts en zaterdag op de tribune zitten bij Ajax - PSV om hem te bekijken. Het AD voegt daar nog vier clubs aan toe die de jongeling op de voet volgen: Manchester United, Newcastle United, RB Leipzig en VfB Stuttgart. Tegen de landskampioen moet Godts bewijzen dat hij het ook in grote wedstrijden kan laten zien. Waar hij tegen FC Twente en NEC dit seizoen wel trefzeker was, kwam hij in zes wedstrijden tegen PSV, Feyenoord en AZ maar tot een assist. Ook in acht Champions League-duels noteerde hij slechts een assist.

De afgelopen weken worden er in de media allerlei enorme bedragen genoemd als het gaat over een transfer van Godts, maar Ajax houdt zelf geen rekening met een ‘Frenkie-bedrag’, zo liet financieel directeur Shashi Baboeram Panday in november op de aandeelhoudersvergadering weten. Frenkie de Jong werd in 2019 voor 86 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona.

NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • zo 26 april, 13:25
Kasper Dolberg

Jordi Cruijff ontevreden over Dolberg: 'Mag uitzien naar andere club'

  • vr 24 april, 16:09
Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
16
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

