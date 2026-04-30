Zeven clubs volgen ontwikkeling Godts op de voet, Ajax tempert verwachtingen

kan volop rekenen op interesse uit de Europese top, zo weet het Algemeen Dagblad. Liefst zeven clubs volgen de ontwikkeling van de Belg van Ajax op de voet. De Amsterdammers verwachten echter geen ‘Frenkie-bedrag’ voor de aanvaller.

Godts beleeft op individueel niveau een topseizoen bij Ajax. De twintigjarige buitenspeler was in 29 Eredivisiewedstrijden al goed voor zestien doelpunten en elf assists, waardoor hij bovenaan het lijstje met doelpuntbijdragen staat. Na zijn prachtige dribbel van afgelopen weekend op bezoek bij NAC Breda (0-2), beginnen clubs hem steeds meer in het vizier te krijgen.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Arsenal, Chelsea en FC Barcelona interesse hebben in Godts en zaterdag op de tribune zitten bij Ajax - PSV om hem te bekijken. Het AD voegt daar nog vier clubs aan toe die de jongeling op de voet volgen: Manchester United, Newcastle United, RB Leipzig en VfB Stuttgart. Tegen de landskampioen moet Godts bewijzen dat hij het ook in grote wedstrijden kan laten zien. Waar hij tegen FC Twente en NEC dit seizoen wel trefzeker was, kwam hij in zes wedstrijden tegen PSV, Feyenoord en AZ maar tot een assist. Ook in acht Champions League-duels noteerde hij slechts een assist.

De afgelopen weken worden er in de media allerlei enorme bedragen genoemd als het gaat over een transfer van Godts, maar Ajax houdt zelf geen rekening met een ‘Frenkie-bedrag’, zo liet financieel directeur Shashi Baboeram Panday in november op de aandeelhoudersvergadering weten. Frenkie de Jong werd in 2019 voor 86 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona.