Ajax mengt zich in de strijd om García, een groot talent uit Spanje

29 april 2026, 07:52
Jordi Cruijff
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ajax heeft voorzichtig interesse getoond in de diensten van Pablo García, zo meldt Estadio Deportivo. De Spaanse aanvaller van Real Betis staat er goed op bij de clubleiding uit Amsterdam.

García geldt in Spanje als een van de parels van de jeugdopleiding van Real Betis. De negentienjarige rechtsbuiten breekt dit seizoen door bij die club, waar hij ook de opleiding doorliep. Hij maakte dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden minuten voor de club uit Sevilla en deed daarnaast ervaring op in de Europa League.

Zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven bij andere clubs. Volgens Spaanse media heeft Ajax belangstelling, maar bevindt de interesse zich nog wel in een vroeg stadium. Ajax is overigens niet de enige club met belangstelling voor García. Ook RCD Mallorca en Real Oviedo hebben belangstelling.

Dat een eventuele transfer bespreekbaar zou kunnen worden, komt doordat García nog geen onbetwiste basisspeler is bij Real Betis. Hij moet daar met onder meer Antony de nodige concurrentie voor zich dulden en maakt daarom zo nu en dan ook nog minuten in het tweede elftal van de Spaanse club.

Pablo García

Pablo García
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 19 jaar (13 jun. 2006)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis II
4
4
2025/2026
Betis
15
0
2024/2025
Betis II
25
5
2024/2025
Betis
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

