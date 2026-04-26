Jeugdspeler van Ajax maakt Lucas Rosa en Owen Wijndal belachelijk op TikTok

Ajax-jeugdspeler Eternal Barron heeft zaterdagavond voor opschudding gezorgd tijdens een live chat op TikTok. De achttienjarige belofte van de Amsterdammers liet zich laatdunkend uit over eerste elftalspelers Owen Wijndal en Lucas Rosa.
Barron ging zaterdagavond na het competitieduel van Ajax met NAC Breda (0-2 overwinning) live op TikTok met Juwensley Onstein. Barron en Onstein waren ploeggenoten van elkaar in de jeugdopleiding van Ajax, totdat Onstein in de zomer van 2023 vertrok naar Racing Genk. De achttienjarige verdediger speelt sinds afgelopen zomer in de jeugdopleiding van Barcelona.
Barron speelt zijn wedstrijden voor Ajax Onder-19. Hij debuteerde nog niet voor Jong Ajax of de hoofdmacht van de Amsterdammers. De geboren Rotterdam is van origine een rechtsbuiten, maar zou mogelijk ook uit de voeten kunnen als back.
Tijdens de live chat met Onstein zei Barron dat hij ‘beter is dan Lucas Rosa en Owen Wijndal’, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde fanaccount Inside020 op X.
Fans van Ajax zijn niet bepaald blij met de uitspraken van Barron en keuren deze massaal af onder het bericht van Inside020.
Een beetje arrogantie mag wel, maar dan moet je het wel laten zien.
