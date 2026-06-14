Dit is waarom Curaçao niet als CUR, maar als CUW wordt aangeduid

Tijdens de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao klinkt op sociale media verbazing over de wijze waarop de eilandstaat wordt aangeduid. Op het scoredisplay rechtsboven wordt Curaçao afgebeeld als CUW, terwijl de afkorting CUR meer voor de hand zou liggen. Waarom is dat zo?

FIFA werkt bij internationale toernooien met officiële drielettercodes voor alle deelnemende landen. Vaak zijn die eenvoudig te herkennen. Nederland wordt aangeduid als NED, Duitsland als GER en Brazilië als BRA. Bij Curaçao ligt dat echter anders.

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Je zou verwachten dat het Caribische land de afkorting CUR gebruikt, maar dat is niet het geval. De verklaring ligt in een belangrijke politieke verandering die plaatsvond op 10 oktober 2010. Op die datum hielden de Nederlandse Antillen officieel op te bestaan. Curaçao kreeg daarbij een autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden en moest daardoor ook nieuwe internationale landcodes krijgen.

Nieuwe status, nieuwe landcode

Als onderdeel van die verandering kreeg Curaçao de officiële ISO-landcode CW toegewezen. Die code wordt wereldwijd gebruikt voor onder meer postverkeer, financiële systemen en internetdomeinen. Ook het internetadres van Curaçao veranderde daardoor naar .cw.

Voor internationale organisaties die werken met drielettercodes werd vervolgens CUW de officiële aanduiding van Curaçao. Niet alleen FIFA gebruikt die afkorting, maar ook de Verenigde Naties en diverse andere internationale instanties. Daardoor verschijnt op het WK niet CUR, maar CUW op scoreborden en tv-schermen.

Afkorting volop zichtbaar tegen Duitsland

De afkorting kreeg zaterdagavond meer aandacht dan ooit. Curaçao speelde namelijk zijn eerste WK-wedstrijd ooit tegen Duitsland en miljoenen kijkers wereldwijd zagen daarbij de code CUW op hun scherm verschijnen.