De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino telefonisch steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump. De omstreden Zwitser zit ernstig in het nauw door zijn stukgelopen plan om de WK-rechten deels te verkopen aan private investeerders.

Het omstreden project, getiteld FIFA Forward Enterprise (FFE), werd afgelopen zaterdag door Infantino geannuleerd, na een ongekende opstand vanuit de voetbalwereld. Het plan omvatte de verkoop van twintig procent van de commerciële rechten van de bond aan private investeerders. De rebellie tegen dit besluit werd ingeleid door de UEFA, die donderdag aankondigde dat alle 55 lidstaten het WK zouden boycotten als de bestuurder dit zou doorzetten. Ook vanuit nationale bonden buiten Europa kwamen afkeurende geluiden, al zijn er ook landen (zoals onder meer Marokko, mede-organisator van het WK van 2030 en Qatar, dat het toernooi in 2022 mocht organiseren) die hun blijvende steun aan Infantino uitspraken.

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De Amerikaanse krant The Washington Post wist gisteren (maandag) te melden dat Infantino zich in een poging om zijn baan te redden rechtstreeks heeft gewend tot de regering-Trump. De Amerikaanse president zou echter meerdere telefoontjes van de Zwitser niet hebben beantwoord. Wel zou Infantino een gesprek gaan voeren met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. "We weten allemaal dat het om het beschermen van zijn baan gaat", liet een insider weten aan bovengenoemde krant.

Het nieuws over Infantino's telefoontje werd wereldwijd breed overgenomen door allerhande media. De FIFA ziet zich echter genoodzaakt om de berichtgeving te ontkrachten en komt onder een tweet van The Times met een ontkennende reactie. "De voorzitter van de FIFA heeft de afgelopen dagen geen enkel telefoontje gepleegd naar de president van de Verenigde Staten, noch naar ieder ander lid van de regering", schrijft de wereldvoetbalbond. "Dit is pure fictie", aldus de FIFA.