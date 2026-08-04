De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino telefonisch steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump. De omstreden Zwitser zit ernstig in het nauw door zijn stukgelopen plan om de WK-rechten deels te verkopen aan private investeerders.
Het omstreden project, getiteld FIFA Forward Enterprise (FFE), werd afgelopen zaterdag door Infantino geannuleerd, na een ongekende opstand vanuit de voetbalwereld. Het plan omvatte de verkoop van twintig procent van de commerciële rechten van de bond aan private investeerders. De rebellie tegen dit besluit werd ingeleid door de UEFA, die donderdag aankondigde dat alle 55 lidstaten het WK zouden boycotten als de bestuurder dit zou doorzetten. Ook vanuit nationale bonden buiten Europa kwamen afkeurende geluiden, al zijn er ook landen (zoals onder meer Marokko, mede-organisator van het WK van 2030 en Qatar, dat het toernooi in 2022 mocht organiseren) die hun blijvende steun aan Infantino uitspraken.
De Amerikaanse krant The Washington Post wist gisteren (maandag) te melden dat Infantino zich in een poging om zijn baan te redden rechtstreeks heeft gewend tot de regering-Trump. De Amerikaanse president zou echter meerdere telefoontjes van de Zwitser niet hebben beantwoord. Wel zou Infantino een gesprek gaan voeren met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. "We weten allemaal dat het om het beschermen van zijn baan gaat", liet een insider weten aan bovengenoemde krant.
Het nieuws over Infantino's telefoontje werd wereldwijd breed overgenomen door allerhande media. De FIFA ziet zich echter genoodzaakt om de berichtgeving te ontkrachten en komt onder een tweet van The Times met een ontkennende reactie. "De voorzitter van de FIFA heeft de afgelopen dagen geen enkel telefoontje gepleegd naar de president van de Verenigde Staten, noch naar ieder ander lid van de regering", schrijft de wereldvoetbalbond. "Dit is pure fictie", aldus de FIFA.
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De woorden van de FIFA zijn op dit moment helaas weinig meer waard voor de buitenwereld. Ze kunnen het nog zo hard ontkennen, maar er zijn weinig mensen over die ze op hun woord geloven.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De woorden van de FIFA zijn op dit moment helaas weinig meer waard voor de buitenwereld. Ze kunnen het nog zo hard ontkennen, maar er zijn weinig mensen over die ze op hun woord geloven.