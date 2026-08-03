Infantino krijgt nieuwe klap te verwerken: UEFA zet juridische aanval in op FIFA-baas

De UEFA heeft gedreigd met juridische stappen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken plan om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. De Europese voetbalbond heeft tevens investerders en adviseurs via een brief, die in handen is gekomen van The Telegraph, gewaarschuwd dat er mogelijk rechtszaken, arbitrages of klachten bij toezichthouders zullen volgen.

Het omstreden project werd afgelopen zaterdag door Infantino geannuleerd na een ongekende opstand vanuit de voetbalwereld. Het plan omvatte de verkoop van twintig procent van de commerciële rechten van de bond aan private investeerders. De rebellie tegen dit besluit werd ingeleid door de UEFA, die donderdag aankondigde dat alle 55 lidstaten het WK zouden boycotten als de bestuurder dit zou doorzetten.

Artikel gaat verder onder video

In de brief die vrijdag naar Infantino is verstuurd, sommeert de Europese bond de FIFA om geen enkel bewijsmateriaal te vernietigen. "U en de FIFA zijn verplicht om onmiddellijk stappen te ondernemen om alle documenten en elektronisch opgeslagen informatie die in deze kennisgeving worden beschreven en die in uw bezit of onder uw controle zijn, te identificeren, te lokaliseren en te bewaren", zo schreef de UEFA. De bond stelde verder dat het plan door diverse voetbalbonden ten stelligste is veroordeeld. "Als fundamenteel onverenigbaar met het behoorlijke bestuur van het voetbal", aldus de briefschrijvers.

Ondanks het annuleren van de miljardendeal is de positie van Infantino wankel geworden. De UEFA heeft duidelijk gemaakt dat zij zal vechten om hem uit zijn ambt te zetten en eist een herziening van het leiderschap. "We kunnen niet op deze manier doorgaan met geheime plannen op snelle tijdschema's, bedacht door gezichtsloze individuen en met een twijfelachtig voordeel voor het spel", zo liet de bond weten in een harde verklaring. De UEFA stelt dat de verantwoordelijken moeten worden geïdentificeerd en ter verantwoording moeten worden geroepen.