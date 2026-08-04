Inés García, de nieuwe vriendin van Spanje- en FC Barcelona-ster , is naar eigen zeggen behoorlijk overweldigd door haar nieuwe leven als voetbalvrouw. De 21-jarige influencer biedt haar volgers op Instagram haar verontschuldigingen aan voor het feit dat ze haar rol als content creator de afgelopen tijd heeft laten versloffen.

In mei van dit jaar werd duidelijk dat Yamal (19) en de twee jaar oudere García een relatie hebben, toen de influencer aan de zijde van de superster verscheen op het kampioensfeest van FC Barcelona. Daarover werd al langer gespeculeerd, aangezien de twee al eerder in elkaars gezelschap werden gespot in Sitges, een populaire badplaats ten zuidwesten van Barcelona.

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García dook na de WK-finale, waarin Yamal met Spanje met 1-0 te sterk was voor regerend kampioen Argentinië, op op het veld. Daarna vertrokken de twee op vakantie, zo maakt ze duidelijk in een story op Instagram. Vanwege 'veiligheidsredenen' kon ze over hun bestemming echter niet al te veel informatie delen, wordt García geciteerd door Marca.

De afgelopen tijd was García naar eigen zeggen een shitty content creator, waarvoor ze haar volgers haar excuses aanbiedt. "Neem het niet persoonlijk als ik niet reageer op WhatsApp-berichten. Ik mis het ook. Ik wil video's maken, maar waar moet ik dat doen? Ik kan het niet meer aan", aldus García, die daarna grapt dat ze zichzelf als het kon in 150 mensen op zou splitsen om meer gedaan te kunnen krijgen. "Ik hoop dat jullie me kunnen vergeven, maar geef me nog een paar dagen", aldus de influencer.

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