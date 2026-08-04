Live voetbal

Vriendin Lamine Yamal: 'Ik kan het niet meer aan'

4 augustus 2026, 13:50
Lamine Yamal en zijn vriendin Ines Garcia Santos
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Inés García, de nieuwe vriendin van Spanje- en FC Barcelona-ster Lamine Yamal, is naar eigen zeggen behoorlijk overweldigd door haar nieuwe leven als voetbalvrouw. De 21-jarige influencer biedt haar volgers op Instagram haar verontschuldigingen aan voor het feit dat ze haar rol als content creator de afgelopen tijd heeft laten versloffen.

In mei van dit jaar werd duidelijk dat Yamal (19) en de twee jaar oudere García een relatie hebben, toen de influencer aan de zijde van de superster verscheen op het kampioensfeest van FC Barcelona. Daarover werd al langer gespeculeerd, aangezien de twee al eerder in elkaars gezelschap werden gespot in Sitges, een populaire badplaats ten zuidwesten van Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

García dook na de WK-finale, waarin Yamal met Spanje met 1-0 te sterk was voor regerend kampioen Argentinië, op op het veld. Daarna vertrokken de twee op vakantie, zo maakt ze duidelijk in een story op Instagram. Vanwege 'veiligheidsredenen' kon ze over hun bestemming echter niet al te veel informatie delen, wordt García geciteerd door Marca.

De afgelopen tijd was García naar eigen zeggen een shitty content creator, waarvoor ze haar volgers haar excuses aanbiedt. "Neem het niet persoonlijk als ik niet reageer op WhatsApp-berichten. Ik mis het ook. Ik wil video's maken, maar waar moet ik dat doen? Ik kan het niet meer aan", aldus García, die daarna grapt dat ze zichzelf als het kon in 150 mensen op zou splitsen om meer gedaan te kunnen krijgen. "Ik hoop dat jullie me kunnen vergeven, maar geef me nog een paar dagen", aldus de influencer.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Ines Garcia, de partner van Lamine Yamal
© TikTok @inesitii
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff wil opnieuw zaken doen met Barcelona: Ajax profiteert van nieuwe transferstrategie

  • zo 2 augustus, 08:55
  • 2 aug. 08:55
  • 9
Marc-Andre ter Stegen

Medische keuring Ter Stegen bij Ajax lijkt niet door te gaan

  • zo 26 juli, 11:39
  • 26 jul. 11:39
  • 20
Ter Stegen / Ajax

Ajax krijgt verlossend nieuws uit Spanje over komst Ter Stegen

  • vr 31 juli, 10:02
  • 31 jul. 10:02
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 19 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
28
16
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

Meer info

Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
2
Athletic
0
0
0
3
Atlético
0
0
0
4
Barcelona
0
0
0
5
Celta
0
0
0
6
Deportivo
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws