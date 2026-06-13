Vermoedelijke opstelling Nederland: Oranje start met deze elf tegen Japan

Het WK gaat eindelijk beginnen voor Nederland, dat het zondagavond (22.00 uur, Nederlandse tijd) opneemt tegen Japan voor de eerste groepswedstrijd. Staat Bart Verbruggen ‘gewoon’ onder de lat? En speelt Donyell Malen, of tóch Memphis Depay als centrumspits? In dit artikel lees je de vermoedelijke opstelling van Ronald Koeman.

Verbruggen hield een gekneusde heup over aan de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en miste een aantal trainingen, maar lijkt het duel met Japan te gaan halen. De onbetwiste nummer één van het Nederlands elftal sloot vrijdag weer aan op de training en gaat vermoedelijk spelen. Mocht de keeper van Brighton & Hove Albion het niet halen, dan lijkt Mark Flekken zijn vervanger.

In de verdediging zijn er geen twijfels. Daar spelen, van rechts naar links, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven.

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Over het middenveld is de nodige discussie, aangezien de samenwerking tussen Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders nog niet echt lekker loopt. Toch gaat Koeman tegen Japan vermoedelijk vasthouden aan dit drietal, aangezien De Jong lijkt uit te zakken als extra centrale verdediger. Japan speelt namelijk in een 3-4-3-formatie, waardoor Oranje achterin een man tekortkomt zodra het met twee centrale verdedigers speelt. Gravenberch en Reijnders zullen voor de controle op het middenveld moeten zorgen.

Voorin is één naam zeker: die van Cody Gakpo. In de spits lijkt Donyell Malen te starten in plaats van Memphis Depay. De aanvaller van AS Roma kreeg in de afgelopen oefenwedstrijden de kans, maar vergat zichzelf te belonen met doelpunten, terwijl hij voldoende opgelegde kansen kreeg. Op links gaat Koeman waarschijnlijk kiezen voor Crysencio Summerville, die tegen Algerije en Oezbekistan geen onverdienstelijke indruk maakte.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Japan:

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.