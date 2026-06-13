Nordin Ghouddani denkt dat het Nederlands elftal weinig kans maakt als het in de knockout-fase van het WK daadwerkelijk gekoppeld wordt aan Marokko, zo vertelt hij stellig in de uitzending van Vandaag Inside. De host van Mocro Inside vindt Oranje te ‘plichtmatig’ en heeft enorm veel vertrouwen in De Leeuwen van de Atlas.

Er bestaat een kans dat het Nederlands elftal en Marokko elkaar treffen in de laatste 32. Dit gebeurt zodra Oranje bovenaan eindigt in Groep F en als Marokko tweede wordt in Groep C. Mochten beide landen elkaar daadwerkelijk treffen, verwacht Ghouddani een zege voor Marokko.

Artikel gaat verder onder video

“Nederland speelt heel plichtmatig voetbal. Bij Marokko is niks plichtmatig, dat is echt met het hart. Die mentaliteit die ze vroeger niet hadden, zoals het omschakelen, hebben ze nu wel. Als je al ziet hoeveel meters Brahim Díaz omschakelt, dat is niet normaal”, begint de bargast van Vandaag Inside Oranje.

Nederland compleet kansloos tegen Marokko

“Ze werken keihard én hebben de techniek en klasse om het elk land lastig te maken”, vervolgt Ghouddani. Wilfred Genee reageert: “Als Nederland dus tegen Marokko uitkomt, zijn ze dus kansloos.”

“Zoals ik het nu zie, is Nederland kansloos. Zoals Nederland de laatste tijd heeft gespeeld, is het écht kansloos, dat meen ik serieus”, aldus Ghouddani.

Vandaag Inside Oranje - Nordin Ghouddani, host Mocro Inside: 'Zoals ik het nu zie, is Nederland kansloos tegen Marokko'