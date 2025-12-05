Een razendsnelle ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Marokko lijkt aanstaande op het WK. Mocht de ploeg van bondscoach Ronald Koeman als eerste eindigen in de groep, is de kans groot dat Oranje de nationale ploeg van Marokko tegenkomt.

De winnaar van Groep F (de poule van Nederland) neemt het na de groepsfase namelijk op tegen de nummer twee van Groep C (de poule van Marokko). Omdat Marokko is ingedeeld bij het sterke Brazilië, lijkt een ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Marokko realistisch.

Volg hier live de loting van het WK 2026.