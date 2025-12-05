Live voetbal 7

Oranje kan op WK 2026 al vroegtijdig uitkomen tegen Marokko

Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt
Foto: © Imago
5 december 2025, 19:46

Een razendsnelle ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Marokko lijkt aanstaande op het WK. Mocht de ploeg van bondscoach Ronald Koeman als eerste eindigen in de groep, is de kans groot dat Oranje de nationale ploeg van Marokko tegenkomt.

De winnaar van Groep F (de poule van Nederland) neemt het na de groepsfase namelijk op tegen de nummer twee van Groep C (de poule van Marokko). Omdat Marokko is ingedeeld bij het sterke Brazilië, lijkt een ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Marokko realistisch.

Winnen of geen winnen die Marokkanen gaan hoe dan ook rellen..

