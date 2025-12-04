Dick Advocaat heeft heel erg het idee dat hij het Nederlandse voetbal moet verdedigen, zegt René van der Gijp. De voormalig buitenspeler haalt een moment aan waarbij de bondscoach van Curaçao te gast was bij Vandaag Inside. In de pauze gaf Advocaat toen toe dat hij De Ligt het beste vond in zijn tijd bij Ajax, maar live op tv zei hij vervolgens iets heel anders.

Advocaat deelt samen met Kees Jansma, Guus Hiddink en Louis van Gaal een eigenschap, zegt Van der Gijp in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. “Zij hebben zelf het idee dat ze het Nederlandse voetbal moeten verdedigen. Die functie hebben ze.” Michel van Egmond voegt eraan toe: “Een soort ambassadeur.”

Artikel gaat verder onder video

Als voorbeeld haalt Van der Gijp een optreden van Advocaat bij Vandaag Inside aan. “Ik sta dus met Dick Advocaat in de pauze van ons programma te praten over Matthijs de Ligt. Ik zeg dus: Die heeft ook wel een jasje uitgedaan, hè?” Daar was de trainer het roerend mee eens. “Hij zei: Als je die vergelijkt met zijn Ajax-tijd, geen schim meer.”

Nadat de uitzending weer was begonnen, besloot Wilfred Genee live op tv te vragen wat Advocaat van De Ligt vond. “Dick zei: Die loopt er echt weer goed bij, hij is op zijn best. Ik zat hem daardoor aan te kijken, van: Waarom zeg je dat nou? Hij wil Matthijs de Ligt beschermen. Dat is bijzonder.”