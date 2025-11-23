Live voetbal 1

Dick Advocaat oppert Wesley Sneijder als opvolger van Alex Kroes bij Ajax

Dick Advocaat bij Goedemorgen Eredivisie
23 november 2025, 11:34   Bijgewerkt: 12:47

Dick Advocaat oppert Wesley Sneijder als nieuwe technisch directeur bij Ajax. Volgens de huidige bondscoach van Curaçao is de oud-voetballer verbaal een goede spreker en heeft hij een goed netwerk.

Door het ontslaan van John Heitinga is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Aangezien Kroes zijn lot heeft verbonden aan dat van de oefenmeester zal er ook een nieuwe technisch directeur moeten komen bij de club uit de hoofdstad. Op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan tot er een opvolger is gevonden. Voor beide functies waren er topkandidaten in beeld, namelijk Erik ten Hag en Marc Overmars. Beiden hebben alleen nee gezegd op een terugkeer bij Ajax.

Bij Goedemorgen Eredivisie pleit Advocaat voor Sneijder als nieuwe technisch directeur van Ajax. "Er lopen genoeg mensen met kwaliteit. Echte ex-Ajacieden, zoals Gerard van der Lem en Wesley Sneijder. Noem ze maar op", aldus de Kleine Generaal. "Ik heb Sneijder een aantal keren meegemaakt bij een programma voor de televisie. Dat is verbaal zo'n goede spreker. Hij heeft overwicht op de manier wat hij gedaan heeft als voetballer. Waar je naar luistert. Waarom maak je hem geen technisch directeur? Hij kent de hele wereld."

"Hij is een geweldige voetballer geweest. Hij kan het uitleggen, hij durft het ook uit te leggen. En hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn. Hij kent ook alle spelers, hij kent alle trainers", vervolgt Advocaat, die ook nog een andere naam aanhaalt. "Van Basten, maar die zou het niet willen. Als trainer was het geen succes, alleen dat is anders", besluit 78-jarige oefenmeester.

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk zelf dat een meer ervaren man naast Wesley Sneijder juist een interessante optie kan zijn. Sneijder heeft uitstraling, een groot netwerk en overwicht, maar het is wel zijn eerste stap in zo’n functie. Frank Arnesen heeft laten zien hoeveel impact een ervaren technisch bestuurder kan hebben op een club, mits de organisatie en de mensen eromheen openstaan voor verandering. Een duo van een ervaren kracht met Sneijder zou bij Ajax best eens een goede balans kunnen geven tussen voetbalervaring, netwerk en stabiliteit.

Vrij Dag
221 Reacties
553 Dagen lid
294 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax moet Dick zelf vragen om te helpen Hij heeft overal gewerkt behalve bij Ajax. Ik vind ook dat de selectie harder moet worden aangepakt anders blijven ze denken: maakt niet uit. we zien wel Grim mag het nog zo goed overbrengen er wordt gewoon niet tegen hem opgekeken en dus niet serieus genomen Frank de Boer pakte die jongen die dacht dat hij boven de groep stond keihard aan door hem uit het team te halen El hamdsoui ging een sigaret roken.in de rust op het toilet en kwam weer terug om de 2de helft te gaan spelen Frank vroeg hem waar ga jij nou naar toe toe hij weer wilde gaan spelen. Zo maak je duidelijk wie de baas is

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Vrij Dag Ik ben het met je eens wat betreft Advocaat. Hij is iemand die een ploeg in moeilijke tijden echt kan helpen en direct stabiliteit kan geven. Dat heeft hij bij genoeg clubs bewezen. Of hij er zelf nog voor openstaat en of Ajax dat überhaupt zou willen, zeker nu Grim al is aangesteld, betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar inhoudelijk sluit ik me volledig bij je aan.. een ervaren rot als Advocaat zou Ajax in deze fase wel iets kunnen bieden. Daarnaast boterde het volgens mij ook niet echt tussen Advocaat en Berghuis. Advocaat bleef altijd netjes in zijn reacties, maar je voelde wel spanning. En aangezien Berghuis bij Ajax nog steeds als een van de dragende spelers wordt gezien, lijkt het me daarom niet heel realistisch.

Vrij Dag
221 Reacties
553 Dagen lid
294 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik las ergens dat Berghuis Jan van Halst tot de orde riep toen deze laatste vond dat de spelers de fans moesten compenseren voor hun wanprestatie. Meneer Berghuis had ik de volgende dag ontboden op mijn kantoor en hem duidelijk gemaakt dat wat hij deed niet aan hem is. He feit dat hij hiermee weg kwam is een fout van de directie geweest. Berghuis kreeg te veel macht en als ik lees hoe nieuwe spelers steeds over hem praten als leider denk ik dat hij een te groot overwicht heeft. Ik spreek niet alleen als man die gepensioneerd is en op de bank zit, maar ook als mannetje die met dit bijltje gehakt heeft (klein bijltje hoor, haha)

Klantenservice
1.698 Reacties
960 Dagen lid
18.323 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het zou misschien een mooi toekomstplan zijn, maar ik denk dat je er nu misschien beter eerst een ervaren iemand kan neerzetten die er even goed de bezem doorheen haalt.

CG
2.692 Reacties
853 Dagen lid
13.385 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Omdat Ajax eerst voor een TD moet gaan, lijkt Sneijder mogelijk niet een verkeerde keuze te zijn !!

dilima1966
2.802 Reacties
895 Dagen lid
15.648 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gekke dikkie ajax wil uit de puinzooi niet dieper er in

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

