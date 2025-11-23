Dick Advocaat oppert Wesley Sneijder als nieuwe technisch directeur bij Ajax. Volgens de huidige bondscoach van Curaçao is de oud-voetballer verbaal een goede spreker en heeft hij een goed netwerk.

Door het ontslaan van John Heitinga is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Aangezien Kroes zijn lot heeft verbonden aan dat van de oefenmeester zal er ook een nieuwe technisch directeur moeten komen bij de club uit de hoofdstad. Op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan tot er een opvolger is gevonden. Voor beide functies waren er topkandidaten in beeld, namelijk Erik ten Hag en Marc Overmars. Beiden hebben alleen nee gezegd op een terugkeer bij Ajax.

Bij Goedemorgen Eredivisie pleit Advocaat voor Sneijder als nieuwe technisch directeur van Ajax. "Er lopen genoeg mensen met kwaliteit. Echte ex-Ajacieden, zoals Gerard van der Lem en Wesley Sneijder. Noem ze maar op", aldus de Kleine Generaal. "Ik heb Sneijder een aantal keren meegemaakt bij een programma voor de televisie. Dat is verbaal zo'n goede spreker. Hij heeft overwicht op de manier wat hij gedaan heeft als voetballer. Waar je naar luistert. Waarom maak je hem geen technisch directeur? Hij kent de hele wereld."

"Hij is een geweldige voetballer geweest. Hij kan het uitleggen, hij durft het ook uit te leggen. En hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn. Hij kent ook alle spelers, hij kent alle trainers", vervolgt Advocaat, die ook nog een andere naam aanhaalt. "Van Basten, maar die zou het niet willen. Als trainer was het geen succes, alleen dat is anders", besluit 78-jarige oefenmeester.