Bizarre penalty: Reverson (Jong Ajax) heeft de bal, maar schopt tegenstander

Paul Reverson bij Ajax
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
13 december 2025, 10:09

Paul Reverson heeft vrijdagavond geen beste beurt gemaakt namens Jong Ajax. In de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht gaf de twintigjarige keeper van de Amsterdammers een oliedomme penalty weg, waardoor de 2-1-nederlaag werd ingeluid.

Jong Ajax kent een moeizaam seizoen, maar leek in De Geusselt op weg naar een puntje. Toch ging het na 79 mis voor de Amsterdamse beloftenploeg, en dat mocht doelman Reverson zich absoluut aanrekenen. De goalie verloor het hoofd toen Thijme Verheijen hem hinderde bij het nemen van een snelle uittrap.

Reverson raapte de bal op, maar kreeg in die actie een licht duwtje van Verheijen. De keeper van Jong Ajax reageerde daar ontzettend dom op: hij trapte na en gaf de nummer elf van MVV vervolgens een duw. Verheijen vloog als een stervende zwaan naar het kunstgras en versierde hiermee een strafschop.

Op social media heerst er discussie over de actie van Reverson. Een deel van de mensen vindt het moment oliedom, terwijl anderen juist zeggen dat de doelman geprovoceerd werd. Stan van Dessel benutte het buitenkansje voor MVV en bezorgde Jong Ajax alweer de twaalfde nederlaag van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen, waarin het de laatste plaats bezet.

Eerder dit seizoen schreef Reverson al geschiedenis in het Nederlandse betaalde voetbal. De doelman hield tijdens de wedstrijd tussen Roda JC en Jong Ajax de bal langer dan acht seconden vast, waardoor hij een corner veroorzaakte. Dit was destijds een unicum in het betaalde voetbal.

