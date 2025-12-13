Live voetbal

Valentijn Driessen: 'Je hebt best kans dat Feyenoord eraan gaat tegen Ajax'

Quinten Timber Anis Hadj Moussa FCSB Feyenoord
Foto: © Imago
13 december 2025

Valentijn Driessen voorspelt een 1-3 overwinning van Feyenoord op Ajax, maar is niet zeker van zijn zaak. De chef voetbal van De Telegraaf kan niet uitsluiten dat Feyenoord zondag ‘eraan gaat’ in de Johan Cruijff ArenA. Hij schrok van het optreden van de Rotterdammers in de Europa League-wedstrijd tegen FCSB.  

Waar Ajax woensdag in de Champions League met 2-4 won van FK Qarabag, verloor Feyenoord met 4-3 in Roemenië. De ploeg van Robin van Persie kampt bovendien met de nodige blessures. “Je hebt best kans dat Feyenoord eraan gaat. Dat zou natuurlijk echt schandalig zijn”, stelt Driessen.

“Feyenoord komt natuurlijk met een zwaargehavend team. Donderdag zat ik te tellen en ik kwam tot tien blessuregevallen. Dat zijn niet allemaal A-spelers of basisspelers, maar het zijn er wél heel veel”, weet hij. “Dan mogen ze ook wel bij zichzelf te rade gaan.”

Feyenoord heeft al jaren last van een overvolle ziekenboeg. Momenteel ontbreken Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Shiloh ’t Zand, In-beom Hwang, Givairo Read, Sem Steijn, Bart Nieuwkoop en Tsuyoshi Watanabe.

“Ajax heeft toch tien hele goede minuten gespeeld tegen Qarabag”, zag Driessen. “Bij Feyenoord was het echt kleuterschoolvoetbal van de bovenste plank. Iedereen deed maar wat en iedereen liep maar naar voren. Er was totaal geen organisatie.”

Wissel van Valente

De journalist zag het spel compleet inzakken toen Valente halverwege de tweede helft werd gewisseld. “En dan wil ik niet zeggen dat Valente de enige man is die Feyenoord bij elkaar kan houden, maar je verwacht veel meer van bijvoorbeeld Timber.”

“Er zijn allerlei verhalen over wel of niet verlengen, en de supporters zijn wel klaar met hem. Maar hij hield de boel ook niet bij elkaar. Niemand hield de boel bij elkaar”, merkt Driessen op. “Dan denk je wel: dit zijn duurbetaalde voetballers. En als je dan tegen zo’n zwak team — die Roemenen zouden in de Eredivisie denk ik moeten strijden tegen degradatie — zo het kaas van het brood laat eten, dan is dat echt schandalig.”

Wat verwacht jij van Ajax - Feyenoord?

Laden...
597 stemmen

Eindelijk dat hij dat zegt met beetje verstand!!

Eindelijk dat hij dat zegt met beetje verstand!!

