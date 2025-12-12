Live voetbal

Van Persie gooit viertal voor de bus: 'Ze vielen allemaal heel slecht in'

Robin van Persie
12 december 2025, 08:26   Bijgewerkt: 08:33

Robin van Persie was na de 4-3 nederlaag van Feyenoord bij FCSB uitermate kritisch over invallers Jordan Bos, Gonçalo Borges, Cyle Larin en Ayase Ueda. De oefenmeester van de Rotterdammers vond het viertal 'heel slecht' invallen. In Boekarest gaf Feyenoord een 1-3 voorsprong volledig uit handen.

Na een moeizame openingsfase kwam Feyenoord op een 1-0 achterstand, maar de ploeg herstelde zich goed door doelpunten van Casper Tengstedt, Quinten Timber en Leo Sauer. De ploeg van Van Persie leek op weg naar een comfortabele uitzege, maar in de slotfase werd de voorsprong volledig weggeven. Een doelpunt in extremis zorgde uiteindelijk voor de 4-3 nederlaag.

"Het is heel zuur dat je dit zo uit handen geeft", begint Van Persie voor de camera van Ziggo Sport. "We kwamen goed terug in de wedstrijd en hebben drie heel goede doelpunten gescoord. Na een minuut of vijftig kom je terecht op 1-3 en vanaf dat moment doen we alles verkeerd wat je kunt bedenken. In balbezit liepen we uit posities en ik vond onze wissels daarin ook erg matig. Fouten mag je maken, maar deze kwamen voort uit verkeerde posities die niet volgens het wedstrijdplan waren. Dat vind ik heel erg kwalijk."

Volgens Van Persie gingen de meest simpele dingen mis na de 1-3 voorsprong. "We liepen constant tegen counters aan en dat vind ik teleurstellend. Het was niet alleen Larin, want alle wissels vielen heel slecht in. Dat kan gebeuren, maar als je in de juiste posities staat, hoef je nog steeds niet tegen counters aan te lopen. De meeste jongens stonden totaal niet goed", vervolgt hij.

Van Persie probeerde het tijdens de wedstrijd nog te herstellen. "Dat ging in die fase iets beter, maar dan moet je een inworp verdedigen die voortkomt uit een onhandige keuze van Gonçalo. Dat is gamemanagement en dat moeten wij veel beter regelen. Die voorzet verdedigen we ook niet goed. We staan met vijf man tegen twee, dan mag die bal er nooit in", besluit hij.

