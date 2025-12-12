Live voetbal

Van Halst kraakt Borges: 'Sprint gewoon, je kunt niet moe zijn na zo’n invalbeurt'

12 december 2025, 08:58

Jan van Halst heeft geen goed woord over voor de 4-3 nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FCSB. De analist spaarde daarbij, net als trainer Robin van Persie, de invallers niet. Vooral Gonçalo Borges moet het daarbij ontgelden. Daarnaast raakte Van Halst gefrustreerd bij het terugzien van de tweede goal van de Roemenen.

Na een moeizame openingsfase kwam Feyenoord op een 1-0 achterstand, maar de ploeg herstelde zich goed door doelpunten van Casper Tengstedt, Quinten Timber en Leo Sauer. De ploeg van Van Persie leek op weg naar een comfortabele uitzege, maar in de slotfase werd de voorsprong volledig weggeven. Een doelpunt in extremis zorgde uiteindelijk voor de 4-3 nederlaag.

"De spelers krijgen hier echt een enorme tik van. Het vertrouwen in elkaar raakt beschadigd, want na die wissels viel het helemaal uit elkaar", aldus Van Halst bij Ziggo Sport. "Feyenoord begon goed aan de tweede helft. Bos kwam erin en gaf meteen een goede pass, waarna Sauer mooi afwerkte. Daarna ging Bos alleen meerdere keren in de fout, nog los van die laatste goal."

Ook tafelgenoot Kees van Wonderen roert zich vervolgens. "Als speler heb je gewoon geen idee van wat er gebeurt. Timber kon na afloop ook moeilijk verwoorden wat er precies misging" haakt hij in. "Dit was echt een dramatische wedstrijd tegen een heel matig FCSB. Na die 1-3 had ik echt het gevoel dat ze de vierde zouden scoren. Feyenoord was een paar keer ook dichtbij, maar die 2-3 bleek, in combinatie met de wissels, echt funest."

In de studio wordt de tweede goal van FCSB nogmaals getoond en dat zorgde voor zichtbare frustratie bij Van Halst. "Deze man mag gewoon echt nooit die bal voorgeven", is de analist duidelijk. "Targhalline moest veel korter op de bal zitten. Hij moet gewoon de pijn opzoeken, maar hij zal wel gesloopt zijn geweest. Verdedigend werd het echt chaos. Dat heeft ook met de organisatie van Larin te maken. Borges liet zijn ook man constant lopen en ze waren vooral naar elkaar aan het wijzen."

"Feyenoord kwam in de laatste tien minuten echt onder druk te staan, maar zelfs dan zit Borges er niet kort op. Sprint gewoon, je kunt niet moe zijn na zo’n invalbeurt. Maak gewoon die sliding", gaat Van Halst fel verder. "Je zag net dat Larin maar wat rondloopt. Er moeten dan gewoon twee jongens in dat elftal opstaan en zeggen: volg die speler gewoon! Die urgentie was totaal niet aanwezig", besluit hij.

  Gisteren, 23:45
  Gisteren, 23:07
  Gisteren, 23:01
