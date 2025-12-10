Live voetbal

Kieft en Janssen zien Itakura door het ijs zakken: 'Hij kan niet voetballen'

Ajax-verdediger Ko Itakura
Foto: © Imago
10 december 2025, 21:00

Ko Itakura moet vrezen voor zijn basisplaats bij Ajax. Tot die conclusie komen Ziggo Sport-analisten Wim Kieft en Theo Janssen. De twee oud-voetballers zagen de Japanner door het ijs zakken in de gewonnen wedstrijd tegen Qarabag (2-4).

Itakura begon woensdagavond in Azerbeidzjan op het middenveld, samen met de zeventienjarige Sean Steur en Jorthy Mokio. De twee talenten maakten een betere indruk dan de ervaren Japanner, die volgens de analisten een zwakke wedstrijd speelde.

"Wij hadden allebei het gevoel dat het wat stabieler werd bij Ajax op het moment dat Itakura eruit ging. Hij kan gewoon niet voetballen. En die diepe bal bij de 1-0, die moet hij goed inschatten. De bal is zo lang onderweg...", zei Kieft in de nabeschouwing.

Theo Janssen is nog scherper in zijn oordeel over de miljoenenaankoop van Ajax: "Itakura moet niet meer in de basis. In balbezit doet hij niet mee en verdedigend is hij kwetsbaar." Als alternatief schuift hij Youri Regeer naar voren: "Ja, eigenlijk iedere andere middenvelder die ze hebben."

Haha ja dat wou ik ook zeggen, straks komt zijn maatje.. en zo’n jongen moet ook even zijn draai vinden. Itakura is een prima voetballer.

Straks met die andere Jap gaat hij vlammen net Ueda

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
2 - 4
Ajax
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

