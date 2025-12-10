Ajax scoort drie keer in laatste tien minuten en wint in Qarabag

Ajax is voorlopig niet langer het lachertje van de Champions League. Op bezoek bij Qarabag boekte de Amsterdamse club een zwaarbevochten zege: 2-4. Daar zag het lange tijd niet naar uit, want Ajax keek tot vlak voor tijd tegen een achterstand aan en moest het hebben van de slotfase, waarin het in de laatste tien minuten maar liefst drie keer scoorde.

Ajax begon met zes wijzigingen aan de wedstrijd in Azerbeidzjan. Dat had te maken met het drukke schema van de Amsterdamse club. Zondag wacht De Klassieker tegen Feyenoord, dus trainer Fred Grim besloot het een en ander aan te passen. Zo maakte onder meer Sean Steur zijn basisdebuut in Ajax 1 en kreeg Raúl Moro een kans in de voorhoede. Opvallend genoeg ontbrak Rayana Bounida in de basis. Hij was woensdagochtend te laat gekomen en moest daardoor voor straf op de bank beginnen in het kletsnatte Baku.

Met een aantal fraaie aanvallen leek Ajax enigszins hoopvol aan de wedstrijd te beginnen, maar de ruim 1400 meegereisde supporters werden al snel in rouw gedompeld. Qarabag-spits Camilo Duran zette de thuisploeg na tien minuten spelen op een 1-0 voorsprong, na een misverstand tussen Ko Itakura en doelman Vitezslav Jaros. Beiden zagen er daarbij niet goed uit: Itakura stond aan de verkeerde kant te dekken, terwijl Jaros de scoringskans juist vergrootte door uit zijn doel te komen.

Net als afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard moest de ploeg van Grim in de achtervolging na een vroege achterstand. Kansen kreeg Ajax wel, maar in de afronding ging het continu mis. Vooral de rol van linksbuiten Raúl Moro was daarin ontluisterend. Keer op keer maakte de Spanjaard de verkeerde keuze, wat hem de nodige kritiek opleverde van de meegereisde supporters.

Op het moment dat Qarabag steeds gevaarlijker werd en de 2-0 nabij was, kwam Ajax vlak voor rust terug in de wedstrijd. Kasper Dolberg, die sowieso een prima eerste helft speelde, zette de Amsterdammers met een fraai afstandsschot naast de kampioen van Azerbeidzjan: 1-1.

Ajax ging daardoor met een prima gevoel de rust in, maar dat was in de tweede helft niet te zien. Net als na de aftrap van de eerste helft kwam Ajax razendsnel op achterstand. In de 47ste minuut was het Matheus Silva die Qarabag na een prima aanval opnieuw op voorsprong zette. Daardoor moest Ajax opnieuw in de achtervolging.

Daar slaagden de Amsterdammers niet al te best in. Ondanks dat Qarabag niet veel beter was, was de thuisploeg wel een stuk dreigender. Bij vlagen werd Ajax op de flanken overlopen door de behendige en technisch vaardige voetballers van de club uit Azerbeidzjan.

Tot minuut 79, waarna alles veranderde voor Ajax. Oscar Gloukh zette de Amsterdamse club met een verraderlijk afstandsschot op gelijke hoogte. Een paar minuten later maakte Anton Gaaei er met een schitterende uithaal zelfs 2-3 van.

In de laatste minuut van de wedstrijd maakte Gloukh er zelfs nog 2-4 van, waardoor Ajax de eerste drie punten in de Champions League binnen heeft. Dat geeft de club vertrouwen in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord.