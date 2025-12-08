Marco Louwerens, de voormalig Talpa-directeur die jaarlijks Sinterklaas speelt in Vandaag Inside, krijgt veel kritiek van kijkers. Zijn optreden in de laatste uitzending van het programma viel verre van in de smaak. Is een vertrek van Louwerens als Sinterklaas bij Vandaag Inside aanstaande?

Het is al jaren een traditie dat Louwerens rond 5 december langskomt in de studio van het programma. Ieder jaar weet hij de heren te verrassen. Vorig jaar kwam hij met hoge snelheid de studio in op een fatbike, dit jaar verscheen hij als 'gangstersinterklaas'.

Toch viel dit optreden bij veel trouwe kijkers totaal verkeerd. Wat Louwerens had ingestudeerd, vonden velen totaal niet grappig. “De trieste afgang van wat ooit zo leuk was.... Sinterklaasavond bij de mannen. Mijn hemel, wat een treurnis”, schrijft een kijker op X.

“Houdbaarheidsdatum van deze Sinterklaas is verlopen, dus wegdoen”, zegt een ander. Ook op YouTube klinkt massaal negativiteit: “Dit was heel pijnlijk”, schrijft een kijker. “Dit was echt tenenkrommend slecht. Ik heb het niet eens afgekeken”, zegt iemand anders.

Positieve reacties waren nauwelijks te vinden. Een aantal kijkers hoopt dan ook dat dit de laatste editie van Louwerens als Sinterklaas was: “Op den duur is het gewoon klaar. Dit sloeg nergens op, erg slecht.”

Bekijk hier de beelden van het optreden van Sinterklaas bij Vandaag Inside: