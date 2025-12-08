Live voetbal

Marco Louwerens onder vuur bij kijkers na optreden als Sinterklaas bij Vandaag Inside

Vandaag Inside met Genee, van der Gijp, Knoester en Derksen
Foto: © Talpa
0 reacties
Redactie FCUpdate
8 december 2025, 23:05

Marco Louwerens, de voormalig Talpa-directeur die jaarlijks Sinterklaas speelt in Vandaag Inside, krijgt veel kritiek van kijkers. Zijn optreden in de laatste uitzending van het programma viel verre van in de smaak. Is een vertrek van Louwerens als Sinterklaas bij Vandaag Inside aanstaande?

Het is al jaren een traditie dat Louwerens rond 5 december langskomt in de studio van het programma. Ieder jaar weet hij de heren te verrassen. Vorig jaar kwam hij met hoge snelheid de studio in op een fatbike, dit jaar verscheen hij als 'gangstersinterklaas'.

Artikel gaat verder onder video

Toch viel dit optreden bij veel trouwe kijkers totaal verkeerd. Wat Louwerens had ingestudeerd, vonden velen totaal niet grappig. “De trieste afgang van wat ooit zo leuk was.... Sinterklaasavond bij de mannen. Mijn hemel, wat een treurnis”, schrijft een kijker op X.

“Houdbaarheidsdatum van deze Sinterklaas is verlopen, dus wegdoen”, zegt een ander. Ook op YouTube klinkt massaal negativiteit: “Dit was heel pijnlijk”, schrijft een kijker. “Dit was echt tenenkrommend slecht. Ik heb het niet eens afgekeken”, zegt iemand anders.

Positieve reacties waren nauwelijks te vinden. Een aantal kijkers hoopt dan ook dat dit de laatste editie van Louwerens als Sinterklaas was: “Op den duur is het gewoon klaar. Dit sloeg nergens op, erg slecht.”

Bekijk hier de beelden van het optreden van Sinterklaas bij Vandaag Inside:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Advocaat

Advocaat trots op WK-debuut Curaçao, maar moppert over loting: 'Duurde verschrikkelijk lang'

  • Gisteren, 22:45
  • Gisteren, 22:45
Carragher slaat harde toon aan tegen Salah: 'Een schande wat hij heeft gedaan'

Carragher slaat harde toon aan tegen Salah: 'Een schande wat hij heeft gedaan'

  • Gisteren, 22:18
  • Gisteren, 22:18
Ajax-speler Rayane Bounida

Imke Courtois vreest: 'Strijd om Rayane Bounida gaat losbarsten'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel