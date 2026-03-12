gelooft dat er binnenkort grote veranderingen aankomen in het voetbal. De voormalig buitenspeler schrijft op LinkedIn dat hij verwacht dat er een tijdperk gaat aanbreken met meer zwarte trainers in topfuncties. Momenteel worden de meeste topclubs geleid door witte trainers.

Babel vertrok in september 2023 bij het Turkse Eyüpspor en kwam zonder club te zitten, maar zette pas ruim een jaar later definitief een punt achter zijn carrière. Sindsdien heeft de 69-voudig international zich ontwikkeld als ondernemer, maar hij blijft nog wel graag bezig met voetbal. Op LinkedIn spreekt de oud-speler van Ajax en Liverpool zijn verwachting uit dat er binnenkort een revolutie gaat plaatsvinden in het topvoetbal.

“Ik geloof dat er een nieuw tijdperk aankomt in het voetbal”, begint de voormalig aanvaller. “Een tijdperk waarin meer zwarte trainers de belangrijkste rollen in het spel innemen. Niet alleen zullen ze aanwezig zijn, maar leiding geven. Verantwoordelijkheid pakken en nieuwe perspectieven bieden die het spel vooruit helpen”, aldus Babel.

Volgens de oud-voetballer hebben trainers met een zwarte huid andere ervaringen in het leven, waardoor zij ook op een andere manier leidinggeven. “Dat soort leiding kan het voetbal op een krachtige manier vooruithelpen. Geloof mij, die persconferenties gaan interessant worden.”

Niet alleen op het vlak van leiding, maar ook bij voetballers ziet Babel een verandering in mentaliteit. “Meer en meer spelers zijn zich er bewust van dat hun carrière als voetballer niet eeuwig duurt en dat het leven na je loopbaan net zo veel voorbereiding verdient. Spelers denken meer over de lange termijn, leren over financiën, werken aan een netwerk en creëren kansen buiten het veld.”

Babel geeft aan dat hij hierin heel veel aan zijn zaakwaarnemer heeft gehad. “Zijn lessen hebben deuren geopend en kansen gecreëerd die ik anders waarschijnlijk niet had gezien. De realiteit is simpel: het spel eindigt, maar je nalatenschap niet”, besluit de oud-buitenspeler krachtig.