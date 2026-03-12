Het nieuwe proces rond de dood van Diego Armando Maradona is opnieuw uitgesteld. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zal de zaak nu pas op 14 april verdergaan. Het proces draait om mogelijke nalatigheid van medische professionals die verantwoordelijk waren voor de zorg van de Argentijnse voetballegende in de periode vlak voor zijn overlijden.

De rechtszaak richt zich op meerdere leden van het medische team van Maradona.

Zij worden beschuldigd van ernstige nalatigheid bij de behandeling van de voormalig wereldkampioen. In Argentinië is de zaak al jaren onderwerp van veel discussie en publieke aandacht, omdat fans en familie willen weten of fouten in de medische zorg hebben bijgedragen aan zijn overlijden.

Overlijden van de Argentijnse legende

Maradona overleed op 25 november 2020 op zestigjarige leeftijd in Argentinië, terwijl hij thuis herstelde van een operatie aan zijn hersenen waarbij een bloedstolsel was verwijderd. Uit autopsieonderzoek bleek later dat hij overleed aan acuut longoedeem als gevolg van hartfalen. Zijn overlijden leidde wereldwijd tot grote reacties. In Argentinië werd nationale rouw afgekondigd en duizenden supporters namen afscheid van de legendarische nummer tien.

Legendarische carrière en statistieken

Maradona wordt algemeen gezien als een van de beste voetballers aller tijden. De Argentijn speelde in zijn carrière voor clubs als Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli en werd vooral beroemd door zijn prestaties op het WK van 1986, dat hij met Argentinië won. In zijn carrière speelde hij 490 wedstrijden waarin hij 259 doelpunten scoorde.